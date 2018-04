Mohamed Benabdelkader au Forum de la MAP

Le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader, sera aujourd’hui l'invité du Forum de la MAP, qui se tient sous le thème « L'Administration marocaine face au défi de la moralisation ».La diffusion en direct de cette rencontre programmée au siège de la MAP à Rabat à partir de 09H00 est assurée via MAP-Live sur le site mapexpress.ma et sur les comptes de la MAP sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram, de même qu’elle va être simultanément traduite en trois

langues : français, espagnol et anglais.