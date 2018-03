Mohamed Benabdelkader : La transformation numérique au cœur du programme de réforme de l’administration

Le portail www.emploi-public.ma relevant du ministère de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique a été primé, mardi à Rabat, par l'Agence Maghreb arabe presse, lors d’une cérémonie présidée par le ministre délégué chargé de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader, en présence du directeur général de la MAP.

Le site centralisant toutes les informations relatives à l’emploi et mis en place par le ministère a été consacré comme meilleur portail en matière de services publics, au terme d'un sondage effectué par l'Agence dans la catégorie «Internet et réseaux sociaux».

La plateforme électronique met à la disposition des citoyens toutes les annonces de recrutement dans les services de l'Etat, les établissements et les entreprises publics et les collectivités territoriales, dans un souci de garantir les principes de base à respecter dans l'organisation des concours, de généraliser les appels de candidature aux emplois et de fournir aux citoyens souhaitant participer aux concours d’accès aux postes d’emplois, toutes les informations y afférentes.

Intervenant à cette occasion, Mohamed Benabdelkader a indiqué que les valeurs de l’excellence que la MAP veille à soutenir et à encourager notamment dans les domaines de l’art, la culture, la politique, l’économie, le sport, la santé et les médias à travers un sondage, constituent une opportunité pour créer une concurrence positive, améliorer la qualité et bénéficier des meilleures pratiques dans divers domaines.

Après avoir passé en revue l'importance du chantier de réforme de l'administration au Maroc, il a affirmé que le ministère a placé la transformation numérique au cœur de son programme de réforme aux côtés de la transformation organisationnelle, de gestion et d'éthique, à travers la consécration d'une culture d'engagement et de transformation électronique à tous les niveaux de l'administration publique, ainsi que l'élaboration d'un plan pour renforcer la numérisation des services publics et soutenir l'implantation positive de la technologie de l'information dans les pratiques administratives.

Le ministre délégué a fait savoir que le portail est conçu pour faciliter l'accès à l'information mettant à la disposition des utilisateurs du site toutes les informations et les données concernant les offres d'emploi public, notant que la plateforme constitue aussi une passerelle commune entre toutes les administrations, les collectivités territoriales, les institutions et les entreprises publiques.

Accessible en deux langues, arabe et français, le portail «emploi-public.ma» permet aux citoyens d'accéder à tout moment aux informations relatives aux concours de recrutement et de nomination aux hautes fonctions, dans un souci de promouvoir les principes de transparence, de mérite et d'égalité des chances.

Pour sa part, le directeur général de la MAP a félicité le ministère pour cette distinction méritée, saluant sa méthodologie de travail s'appuyant sur le professionnalisme.

Il a souligné que le ministère, devenu un acteur fondamental en matière de modernisation du secteur de la fonction publique, se trouve au cœur de la révolution numérique visant à développer les moyens de communication avec les usagers des administrations publiques.

«Grâce à cette initiative, ce département est passé d’une structure administrative traditionnelle à un établissement au cœur de la modernité», a-t-il indiqué, relevant que les chantiers de réforme engagés par le ministère ont un impact réel sur les citoyens.

Le directeur général de la MAP a par ailleurs mis en exergue les différentes actions entreprises par le ministère en matière de travail et de fonction publique.

A cette occasion, des explications ont été fournies sur les critères du portail visant à garantir les principes de l'égalité des chances, du mérite et de la transparence, aux candidats souhaitant participer aux concours d’accès aux administrations publiques, aux établissements et entreprises publics ainsi qu'aux collectivités territoriales.

La plateforme offre aussi aux citoyens un ensemble de services concernant l’emploi public, le référentiel commun de gestion des ressources humaines, des statistiques sur la fonction publique et les réponses aux questions les plus fréquemment posées par les candidats concernant la fonction publique.

Selon des statistiques, présentées lors de cette cérémonie de distinction, 63.041 postes ont été annoncés en 2017, dont 9.438 relevant des services de l'Etat et 52.951 des institutions et entreprises publiques, tandis que les 652 postes restants relèvent des collectivités territoriales.

De même, le nombre de concours annoncés dans le portail lors des trois dernières années a atteint 5.888, dont 530 sont relatifs aux services de l'Etat, 4.554 aux institutions et entreprises publiques et 804 aux collectivités territoriales.

En 2017, le portail a été visité 6.746.748 fois, soit un taux journalier de plus de 31.000 visites, selon les mêmes données qui précisent que durant les 3 dernières années, 118.914 ont été annoncés. En outre, un total de 528 secteurs publics a bénéficié d'un code pour leur permettre de publier leurs annonces via le portail.

La création de ce portail s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le ministère de tutelle visant à garantir les principes d'égalité des chances, du mérite et de la transparence, en matière d'accès à la fonction publique, ainsi que le droit des citoyens d'accéder à l'information conformément à la Constitution.

Cette plateforme informatique, qui se veut un référentiel pour présenter sa candidature pour des postes de responsabilité, vise aussi à faciliter l'accès à l'information en permettant aux usagers de consulter toutes les informations et données relatives à l'emploi.

