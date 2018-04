Mohamed Benabdelkader : La réforme de l'administration publique, une priorité nationale

La réforme de l'administration est un important chantier érigé au rang de priorité nationale, a affirmé, dimanche au Caire, le ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader.

La réforme de l'administration est désormais un chantier national important érigé au rang de priorité dans les discours de S.M le Roi Mohammed VI, a-t-il déclaré à la MAP en marge de l'ouverture des travaux de la 107ème session du conseil exécutif de l'Organisation arabe pour le développement administratif, au niveau des ministres.

«Le nouveau modèle de développement dont nous aspirons tous ne peut être concevable sans une amélioration de la gouvernance publique à travers une administration efficace, transparente, déconcentrée et proche du citoyen», a-t-il affirmé.

Le ministre délégué a, par ailleurs, mis l'accent sur l'importance de l'organisation arabe pour le développement administratif et sur ses efforts déployés pour développer l'administration publique et renforcer ses ressources humaines, relevant que l'organisation est un espace pour échanger sur les expériences administratives et développer l'administration pour qu'elle soit au service de développement et du citoyen arabe, outre son rôle de formation et de partage d'expériences et d'expertises. Et d'expliquer que des efforts sont déployés pour faire de la formation et de la formation continue un des droits des ressources humaines de l'administration pour gravir les échelons vu les défis que posent la mondialisation et la révolution numérique à l'administration arabe, notant l'impératif d'adapter les compétences et les ressources humaines de l'administration aux besoins des citoyens et du service public.

Le Maroc déploie d'énormes efforts pour que l'organisation arabe pour le développement administratif, spécialisée dans la gouvernance et la réforme administrative, devienne une organisation au service des politiques publiques dans le monde arabe et oeuvre pour la consécration de l'action de l'administration au service du citoyen et de développement, a relevé Mohamed Benabdelkader

La réunion du conseil exécutif de l'Organisation arabe pour développement administratif est une occasion d'échanger les expériences sur les différents sujets d'intérêt commun et d'exposer les meilleures pratiques administratives au niveau du monde arabe, a-t-il expliqué.

Cette rencontre sera l'occasion notamment de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre des précédentes décisions et du lancement du Prix de l'organisation en matière de développement administratif et d'examiner le bilan de 2017.