Mohamed Benabdelkader : La démocratie participative, un mécanisme efficace de bonne gouvernance de la chose publique

Le «Bureau du citoyen», un mécanisme visant la mise en oeuvre de la démocratie participative et la consécration du principe de la gouvernance territoriale, a été inauguré vendredi au niveau de la commune de M’diq.

L'ouverture de ce mécanisme, lancé en présence du ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader, et du gouverneur de la province de M’diq-Fnideq, Yassine Jari, outre un parterre de responsables locaux, a été marquée par l’organisation de deux journées d’étude sur «Les mécanismes de mise en oeuvre du Bureau du citoyen aux collectivités territoriales», avec la participation de plusieurs chercheurs.

Intervenant à cette occasion, Mohamed Benabdelkader a estimé que la démocratie participative constitue un mécanisme efficace pour parvenir à une bonne gouvernance de la chose publique, et un moyen important de garantir la légitimité grâce à la satisfaction des parties prenantes dans la prise de décision et les politiques publiques, notant que les lois organiques relatives aux instances et aux conseils des collectivités territoriales garantissent la participation citoyenne par les associations et les citoyens.

Le ministre délégué a noté que l'engagement du Maroc, depuis avril dernier, dans l'initiative du gouvernement ouvert est de nature à consacrer ses acquis relatifs à la consolidation des valeurs de la démocratie et au renforcement des mécanismes de gouvernance publique, tout en améliorant la position du Maroc sur le plan international, faisant savoir que l'adoption d'un Plan d'action national pour un gouvernement ouvert (2018-2020) comprend 18 engagements dans les domaines notamment du droit à l'information, de la transparence budgétaire, de la participation civique, de la lutte contre la corruption, de la sensibilisation et de la communication.

Mohamed Benabdelkader s’est également arrêté sur l’élaboration d’un plan national de la réforme de l'administration, qui ambitionne de réaliser une transformation administrative fondée sur une vision stratégique, dans le but de mettre en place une administration efficace au service des citoyens et du développement.

Pour sa part, le président de l'Université Abdelmalek Essaadi, Houdaifa Ameziane, a indiqué que les Bureaux du citoyen comptent parmi les mécanismes les plus importants pour la mise en oeuvre de la démocratie participative entre la société civile et les collectivités territoriales, ajoutant qu’il s'agit de nouveaux outils pour la participation des citoyens à la gestion de leurs affaires locales.

Stephen Kruger, représentant de la Fondation Konrad Adenauer, partenaire de l'organisation de ces journées d'étude, a assuré, quant à lui, que son institution accompagne l'opérationnalisation du projet de régionalisation, notant que le Bureau du citoyen de M'diq est le cinquième du genre au niveau national.

De son côté, le président de la commune de M'diq, Ahmed Mrabet Soussi, a affirmé que l'ouverture du Bureau du citoyen «est un moment important dans le processus de consécration de la participation citoyenne», ajoutant qu'il s'agit de la deuxième initiative de ce type après la création des instances de l'équité et de l'égalité des chances.