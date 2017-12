Mohamed Ben Abdelkader : Les NTIC, pierre angulaire de l'amélioration des services rendus aux citoyens et aux entreprises

Les meilleures initiatives en matière de services électroniques proposés aux citoyens ont été primés, mardi à Rabat, lors de la 11ème édition du Prix national de l'administration électronique «E-mtiaz».

Lors d'une cérémonie présidée par le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani et le ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohammed Ben Abdelkader, différents services ont été récompensés dans les catégories «E-démarche», «Application mobile» et «E-contenu», dans le but d'encourager les efforts réussis dans le domaine de l'administration électronique, d'inciter les administrations à développer des services électroniques destinés aux citoyens et d'instaurer les principes de concurrence positive entre les différentes composantes du secteur public dans ce domaine.

Ainsi, dans la catégorie «E-démarche», le prix d'excellence a été décerné au service des études numériques des dossiers de demandes des licences en matière d'aménagement de l'Agence urbaine de Taza, le prix d'encouragement est revenu au système informatique relatif à la gestion des programmes de lutte contre l'analphabétisme de l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme, tandis que le prix du jury a été attribué au portail des usagers de la Régie autonome de distribution d'eau et d'électricité de Marrakech.

S'agissant de la catégorie «Application mobile», le prix d'excellence a été octroyé à l'application dédiée aux horaires de train de l'Office national des chemins de fer (ONCF), alors que le prix d'encouragement est revenu à l'application «Mawiidi» pour la gestion des rendez-vous médicaux aux hôpitaux relevant du ministère de la Santé.

Concernant la catégorie «E-contenu», le prix d'encouragement a été attribué au portail électronique du tarif intégré économique de l'administration des douanes et des impôts indirects.

S'exprimant à cette occasion, le chef du gouvernement a souligné la responsabilité des différents départements ministériels dans l'orientation de la transformation numérique vers la bonne voie, de manière intégrée et homogène en faveur de l'amélioration des services prodigués aux citoyens.

La réduction de la fracture numérique avec le monde développé constitue un pas en avant pour la réduction de l'écart dans les domaines de la recherche scientifique, a-t-il précisé, notant que le développement des services d'administration électronique se veut un levier pour la mise en œuvre des stratégies sectorielles dans ce domaine.

Après avoir passé en revue les différents efforts déployés par le gouvernement pour le développement des services électroniques, à leur tête la mise en place de l'Agence de développement numérique, il a mis en avant l'importance de la consécration de la justice sociale dans le domaine électronique.

De son côté, Mohamed Benabdelkader a indiqué que la technologie d'information et de communication est considérée comme la pierre angulaire de l'amélioration des services prodigués aux citoyens et aux entreprises d'un côté et du renforcement de l'efficacité et de l'efficience de l'administration d'un autre côté, relevant que l'introduction de la technologie d'information dans les programmes de réforme de l'administration permettra d'améliorer la qualité des services présentés aux usagers.

Le Maroc a fait de l'administration publique un chantier structurant au service du développement, a-t-il souligné, notant que le gouvernement a placé la transformation numérique au centre de ses programmes de réforme à travers l'accélération du rythme de la transformation numérique sur tous les niveaux de l'administration publique.

Le ministère délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, œuvre en partenariat avec le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l’Economie numérique à appuyer la transformation numérique au Maroc et à présenter des services de qualité multicanaux, en se basant sur un cadre 3D comprenant la digitalisation des services publics électroniques, la consolidation des compétences des administrations publiques et l'accompagnement des départements administratifs dans le développement de ses systèmes informatiques dédiés à la gestion des ressources humaines.

Lancé en 2005, le Prix national de l'administration électronique «E-mtiaz» s'inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement pour moderniser l'administration et améliorer son rendement. Ce prix constitue l'un des outils d'encouragement et de motivation des administrations pour fournir aux usagers de meilleurs services publics via l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et l'ancrage du concept de l'environnement électronique au service de la société.