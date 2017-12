Mohamed Ben Abdelkader : Bonne gestion, reddition des comptes et qualité du service public sont indissociables

Le ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Ben Abdelkader, a exposé, jeudi à Paris dans le cadre de la conférence ministérielle SIGMA (Soutien à l’amélioration des institutions gouvernementales et des systèmes de gestion), l’expérience marocaine relative à la constitutionnalisation du principe de bonne gouvernance.

Intervenant dans le cadre d’une session intitulée : «Comment l’administration publique devrait-elle évoluer pour être au service des citoyens dans une période difficile?», le ministre délégué a rappelé que les principes de bonne gouvernance, de bonne gestion, de la reddition des comptes, de la qualité du service public ont été constitutionnalisés au Maroc, notant que plusieurs initiatives ont été prises en vue de créer des instances et des institutions de régulation qui veillent à faire respecter les principes de bonne gouvernance.

Il a aussi évoqué l’expérience marocaine dans l’administration pour qu’elle soit au service des citoyens dans les périodes difficiles, faisant par ailleurs observer que les Etats aujourd’hui font face à deux types de risques.

Il s’agit des risques conjoncturels liés au contexte national ainsi que des risques liés à la vitesse des changements et l’incertitude ambiante due principalement aux effets de la mondialisation et de la révolution numérique, a-t-il expliqué.

Le ministre délégué a, dans ce sens, insisté sur l’importance de la bonne gouvernance pour répondre aux besoins des citoyens et offrir un service public de qualité, rappelant que le Maroc a constitutionalisé en 2011 ce principe.

Mohamed Ben Abdelkader a, d’autre part, présenté le Plan du gouvernement pour la réalisation d’une transformation de l’administration que ce soit au niveau organisationnel, managérial, numérique ou éthique.

Initiative conjointe entre l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Union européenne (UE), cette conférence ministérielle, tenue sous le thème : « Pratiques de bonne gouvernance publique pour les citoyens et les entreprises », vise à échanger sur les mécanismes et les bonnes pratiques de la réforme de l’administration publique et des finances publiques entre les participants et les intervenants de haut niveau des pays membres de l’UE et des experts de la Commission européenne et de l’OCDE.

En marge de cette conférence, Mohamed Ben Abdelkader a eu un entretien avec le directeur de la gouvernance publique à l’OCDE Marcos Bonturi, en vue d’évaluer le bilan des actions de coopération entre le ministère et l’Organisation et de mobiliser les moyens pour développer les échanges d’expertise, dans le domaine de la réforme de l’administration, notamment l’amélioration de la qualité des services publics et l’appui à la gouvernance publique.

Lors de cette entrevue, Marcos Bonturi a insisté sur l’excellence du partenariat avec le Maroc, et sur l’importance de l’expérience marocaine en termes de gouvernance publique et le rôle qu’il peut jouer en tant que partenaire modèle pour les pays de la zone MENA et de l’Afrique de l’Ouest.