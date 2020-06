Mohamed Amkraz : Le dialogue social, un choix stratégique

Le dialogue social est un choix stratégique et un mécanisme de consolidation de la voie démocratique au Royaume, a indiqué, mercredi à Rabat, le ministre de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle, Mohamed Amkraz.

Intervenant à l'ouverture de la première réunion du dialogue social tripartite relative aux mesures d’allègement de l’état d’urgence sanitaire et à la relance de l’activité économique, il a mis en relief le contexte exceptionnel de la réunion, marqué par "une volonté collective" de faire face aux répercussions socioéconomiques de la Covid-19.

Il a aussi affirmé que le gouvernement a œuvré pour l’implication des partenaires sociaux dans la gestion de cette crise, par le biais de la haute commission de concertation, qui constitue un couronnement important de l'accord tripartite du 25 avril 2019.

Le ministre a souligné que la commission a tenu deux réunions pour se pencher sur diverses mesures relatives à la crise sanitaire, à la reprise progressive de l’activité économique et à des propositions sur le projet de loi de Finances rectificative.

Cette pratique fut particulièrement appréciée par l’Organisation internationale du travail, qui a salué l'expérience marocaine du dialogue social dans la gestion de la crise sanitaire liée à la propagation du nouveau coronavirus.