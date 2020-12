Mohamed Amine Belhadj: La reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara est la consécration d' une diplomatie pragmatique

La décision historique des Etats-Unis de reconnaître la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara est la consécration d’une diplomatie marocaine pragmatique, a souligné l’ambassadeur du Maroc en Serbie, Mohamed Amine Belhaj. Dans une interview accordée au journal serbe «Politika», il a affirmé que la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son Sahara, à travers le décret présidentiel signé par le président Donald Trump, constitue une décision historique, un développement majeur et un tournant décisif dans le processus de règlement du différend régional sur le Sahara, rappelant que cette proclamation a été publiée le 15 décembre au Registre fédéral des Etats-Unis. Il a ajouté que cette reconnaissance à effet immédiat représente une étape juridique, politique et diplomatique forte, et le fruit d'un processus de plus de deux ans et demi de consultations continues entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président américain Donald Trump, soulignant qu’elle constitue aussi la consécration d’une diplomatie pragmatique et d’efforts diplomatiques inlassables. Mohamef Amine Belhaj a ajouté que les Etats-Unis ont affirmé leur soutien à l’initiative marocaine d’autonomie comme étant une base sérieuse, crédible et réaliste pour une solution juste et durable à ce différend régional, notant que cet appui est une position constante des Etats-Unis, étant donné que les administrations américaines précédentes (démocratiques et républicaines) avaient toujours exprimé leur soutien à ce plan depuis sa soumission aux Nations unies en avril 2007. Les relations entre les deux pays, ajoute le diplomate marocain, sont ancrées dans l’histoire, soulignant que le Maroc continuera à œuvrer avec la nouvelle administration américaine dans le même esprit de son partenariat stratégique avec les Etats-Unis, en tant qu’allié le plus ancien et le plus proche. Dans ce contexte, le diplomate marocain a relevé qu’à titre de concrétisation de cette décision de haute importance, les Etats-Unis ont décidé d’ouvrir un consulat à Dakhla, à vocation essentiellement économique, en vue d’encourager les investissements américains et de contribuer au développement économique et social, au profit notamment des habitants des provinces du Sud. La dynamique d’ouverture de plus de 18 consulats africains, arabes et américains dans les villes de Dakhla et Laâyoune, est une réaffirmation claire de la marocanité du Sahara et un élan qui se poursuivra dans le plein respect du droit international, a-t-il souligné. L’ambassadeur a rappelé qu’en réponse aux appels du Conseil de sécurité de l’ONU en faveur d’une solution pour surmonter l’impasse politique, le Maroc a présenté, le 11 avril 2007, l’initiative d’autonomie qualifiée de «sérieuse et crédible» dans les 17 dernières résolutions adoptées par le Conseil de sécurité et qui bénéficie d’un large soutien de la communauté internationale. Il a indiqué que cette initiative est pleinement conforme au droit international et répond aux paramètres des Nations unies en matière d’autodétermination, ajoutant qu’elle tient compte des spécificités du Sahara et permettra aux habitants du Sahara de gérer démocratiquement leurs affaires à travers des organes législatif, exécutif et judiciaire dotés de compétences exclusives, tout en disposant desressourcesfinancières nécessaires à leur développement. Mohamed Amine Belhaj a réaffirmé que le Maroc reste pleinement engagé dans le processus politique conduit sous les auspices des Nations unies, dans le cadre de l’initiative d’autonomie comme unique solution au conflit artificiel autour du Sahara marocain, dans le cadre de la souveraineté marocaine et dans le respect de l’intégrité territoriale du Royaume.