Mohamed Ameur : La présence en Belgique d' une forte communauté d’ origine marocaine est une chance pour les deux pays

La présence en Belgique d’une forte communauté d’origine marocaine est une chance pour les deux pays, a souligné Mohamed Ameur, ambassadeur du Maroc à Bruxelles.



«La présence en Belgique d’une communauté d’origine marocaine forte de plusieurs centaines de milliers de personnes constitue, à mon avis, une opportunité, pour ne pas dire une chance, pour les deux pays», a affirmé le diplomate marocain dans une interview à l’hebdomadaire belge «Le Vif/L’Express».



Il a expliqué que la doctrine marocaine à l’égard de la diaspora repose sur la prise en compte des réalités humaine, culturelle et sociologique.



La présence marocaine en Europe est inscrite dans la durée et revêt un caractère durable, a-t-il ajouté, notant que les communautés marocaines se sont globalement bien intégrées dans leur pays d’accueil et préservent des liens solides avec leur pays et leur culture d’origine.



"Leur contribution au développement et au rayonnement de leurs pays d’adoption est une réalité dont la Belgique est un cas exemplaire", a affirmé Mohamed Ameur. Parallèlement, a-t-il poursuivi, "la diaspora marocaine a participé d’une façon remarquable à la modernisation du Maroc. C’est la raison pour laquelle la politique en direction de la diaspora doit accompagner et favoriser l’intégration, d’une part, et renforcer les liens avec les racines et les cultures d’origine, d’autre part".



"En d’autres termes, il faut favoriser l’enracinement sans déracinement", a-til plaidé. Interrogé sur la politique migratoire du Royaume, l’ambassadeur a indiqué que depuis quelques décennies, "le Maroc est devenu un pays de transit et d’accueil des migrants".



Il a fait remarquer qu’«avec le renforcement du contrôle des frontières avec l’Europe, de nombreux migrants subsahariens s’installent durablement dans notre pays», précisant que «cette évolution a conduit le Maroc à initier une nouvelle politique migratoire en tenant compte de ses engagements nationaux et internationaux en matière de droits humains et, aussi, des liens intenses et ancestraux avec le continent africain».



Mohamed Ameur a rappelé, dans ce contexte, que depuis 2014, le Maroc a régularisé la situation de plus de 50.000 Africains vivant et travaillant dans le Royaume, précisant que pour la seule année 2019, les écoles marocaines ont accueilli plus de 13.000 enfants africains.



Le Maroc, a-t-il conclu, est «le seul pays au sud de la Méditerranée qui s’est doté d’une politique migratoire humaine et solidaire».