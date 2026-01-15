Mohamed Ait Ouali : Le Maroc, sous la conduite de SM le Roi, est soucieux de consolider son partenariat stratégique avec la Chine

Le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est soucieux de consolider le partenariat stratégique existant avec la Chine, a affirmé, mercredi à Pékin, l'ambassadeur du Royaume en Egypte, représentant permanent du Maroc auprès de la Ligue des Etats arabes, Mohamed Ait Ouali.



Lors de sa présidence de la réunion préparatoire du deuxième Sommet sino-arabe, prévu le 17 juin prochain à Pékin, M. Ait Ouali a rappelé que les relations bilatérales entre le Maroc et la Chine ont évolué au fil des décennies, atteignant le niveau de partenariat stratégique global à la suite de la visite officielle de SM le Roi en Chine en 2016, qui a été couronnée par la signature d’environ trente accords couvrant divers secteurs.



Il a souligné que l'élévation des relations maroco-chinoises à ce niveau stratégique est de nature à bénéficier non seulement à la Chine et au Maroc, mais également à l'ensemble des pays voisins des deux nations amies.



L'ambassadeur a, par ailleurs, mis en avant le soutien constant du Royaume au cadre de coopération sino-arabe, illustré notamment par une participation marocaine au plus haut niveau aux différentes rencontres ayant réuni les deux parties, rappelant le Discours adressé par Sa Majesté le Roi au premier Sommet sino-arabe, tenu à Riyad, dans lequel le Souverain avait qualifié cet événement de tournant majeur dans le parcours du partenariat stratégique entre les Etats arabes et la Chine.



M. Ait Ouali a aussi évoqué la présidence, par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, représentant Sa Majesté le Roi, de la délégation marocaine ayant pris part à ce premier Sommet, ainsi que la participation active du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, aux travaux de la dixième session de la réunion ministérielle du Forum de coopération sino-arabe, tenue à Pékin en mai 2024.



Il a également rappelé l'engagement exprimé par M. Bourita, lors de ses entretiens avec son homologue chinois à Pékin le 19 septembre dernier, à soutenir pleinement la réussite du deuxième Sommet sino-arabe et à contribuer activement aux réunions préparatoires ainsi qu’à l’élaboration des documents et des résultats attendus de ce rendez-vous.



Le diplomate marocain a, en outre, mis en exergue l’accueil par le Royaume de la 20ème réunion des hauts responsables du Forum de coopération sino-arabe, organisée à Rabat en mai 2025, ainsi que la disposition du Maroc à abriter le Centre sino-arabe de lutte contre la désertification, adopté dans le cadre du programme exécutif 2024-2026, appelant à accélérer la mise en œuvre de cette initiative.



Par ailleurs, M. Ait Ouali a souligné que le Maroc figure parmi les premiers Etats arabes et africains à avoir établi des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine dès 1958, notant que le Royaume a également été le premier pays d’Afrique du Nord à signer un mémorandum d’entente relatif à l’Initiative "la Ceinture et la Route", lancée par le président chinois Xi Jinping en 2013, et qu’il s’est engagé dans le plan d’exécution de cette initiative depuis 2017.



Il a, d'autre part, exprimé l’appréciation du Maroc pour les positions de la Chine en soutien à la cause palestinienne, rappelant le message adressé par Sa Majesté le Roi, en sa qualité de Président du Comité Al-Qods, au premier Sommet sino-arabe, dans lequel le Souverain avait salué le soutien constant de la Chine à la préservation du statut juridique et historique de la ville sainte et son rejet de toute décision unilatérale susceptible de compromettre les efforts du processus de paix.



De même, le Royaume salue les positions de la Chine, sa vision en faveur de solutions pacifiques aux crises régionales, et son attachement aux principes de la Charte des Nations unies, notamment la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, le respect de la souveraineté des Etats et du droit international, a ajouté le diplomate.



Et M. Ait Ouali de conclure que la coopération sino-arabe doit tenir compte des différences des économies et des stratégies de développement des Etats arabes, appelant à réfléchir à des mécanismes de coopération adaptés aux spécificités et aux besoins de chaque pays.



De son côté, le chef de la délégation chinoise lors de cette réunion, l'ambassadeur Chen Weiqing, directeur général du Département des affaires arabes, asiatiques et nord-africaines au ministère des Affaires étrangères chinois, a exprimé sa profonde gratitude au Royaume du Maroc pour avoir accueilli la 20ème session de la réunion des hauts responsables du Forum de coopération sino-arabe, tenue en mai dernier à Rabat.