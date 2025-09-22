Dans une atmosphère empreinte de dynamisme politique et d’engagement partisan, ainsi que de débats approfondis, le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a présidé les travaux du Congrès provincial du parti à Laâyoune, placé sous le thème : «Tous mobilisés, déterminés et solidaires pour réussir le pari du développement et de l’intégrité territoriale ».



Dans son allocution lors de la séance d'ouverture de ce Congrès, Driss Lachguar a mis en exergue les efforts énormes et importants déployés par tous les militants et militantes de la région pour réussir cette étape et soulever des questions fondamentales et d'actualité pour la discussion et le dialogue. Il a également salué tous les membres du parti dans cette région pour les grands sacrifices qu'ils ont consentis au service du pays, en défendant son intégrité tout en restant fidèles aux valeurs et aux principes de l'USFP.



«Cette génération continue sa mobilisation et son combat, à l’instar de tous ceux qui ont lutté pour atteindre ce niveau de développement et de prospérité, ainsi que dans l'engagement aux côtés de S.M le Roi Mohammed VI, pour rester toujours un front uni, solidaire, engagé à défendre notre intégrité territoriale jusqu'au dernier souffle, et alignés pour réussir le développement et défendre l'unité nationale», a-t-il soutenu lors de cette séance d’ouverture marquée notamment par la présence de Salek Moussaoui, membre du Bureau politique de l’USFP et conseiller représentant de Laâyoune à la Chambre des conseillers, Cheikh Meyara, secrétaire régional de l'USFP à Laâyoune-Sakia El Hamra, Hayat Laariche, membre du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants.



Le dirigeant ittihadi a souligné que les avancées actuelles dans les provinces du Sud témoignent indéniablement que la lutte constante et les importants efforts déployés sur les plans économique, social, culturel et politique ont permis de concrétiser les différents programmes et visions en faveur du progrès, de la prospérité et du développement global. Cela a été rendu possible grâce à l'engagement de tous les habitants du Sahara marocain dans cet élan de développement remarquable qui reflète un patriotisme sincère à travers leur contribution aux institutions nationales et leur participation active et consciente aux échéances électorales.



Driss Lachguar a indiqué que le programme de développement des provinces du Sud est un modèle unique grâce à la Vision Royale, doté d’un budget supérieur à 84 milliards de dirhams, contribuant à l’amélioration de toutes les infrastructures, grands projets, équipements de base, services publics, pêche maritime et secteurs sociaux, en plus de l’autoroute Tiznit-Dakhla, des hôpitaux, des projets d’énergies renouvelables à Boujdour, des stations de dessalement d’eau de mer dans les villes du Sahara marocain, et du port atlantique de Dakhla, qui constituera un tournant décisif dans le développement, non seulement dans les provinces du Sud, mais aussi dans tout le continent africain.



Il a aussi affirmé que ces provinces sont devenues la principale destination des investissements étrangers, témoignant que les ressources humaines et les infrastructures attirent les plus grandes entreprises mondiales et les institutions internationales d'investissement.



Quant aux indicateurs sociaux, Driss Lachguar a indiqué qu’ils ont connu une évolution tangible dans toutes les provinces du Sud, notamment en termes de généralisation de la scolarisation et d'accès aux grands services publics, dépassant toutes les moyennes nationales, ce qui traduit le succès du développement au Sahara marocain et déjoue les manœuvres et provocations des ennemis de notre intégrité territoriale.



En ce sens, il a affirmé que ce projet de développement a été initié par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et construit par les habitants du Sahara marocain qui ont lutté et travaillé avec acharnement pour sa réussite, expliquant que «l'USFP considère le Sahara marocain non seulement comme une question de l’intégrité territoriale sacrée, non négociable, mais aussi comme un espace stratégique pour réaliser un développement global, renforcer la démocratie locale et consolider le leadership marocain au niveau africain».



Il a également souligné que le Maroc a réaffirmé, comme l’a exprimé Sa Majesté le Roi dans Son discours du Trône, sa volonté de tendre une nouvelle fois la main au pays voisin afin de dépasser cette phase, affirmant qu’il est temps de s’adresser aux sages du monde pour leur montrer que, grâce à la politique éclairée et avisée du Souverain, un profond développement et un changement majeur ont eu lieu au cours des 25 dernières années.



Cette politique Royale visionnaire nous a fait sortir de l’isolement des années 70 et nous a permis de déjouer les manœuvres des ennemis de notre Cause nationale, pour ouvrir la voie à une phase de transformation, renforcée par les succès diplomatiques de notre pays et les reconnaissances successives, à l’échelle internationale, de la marocanité du Sahara et de l’initiative d’autonomie comme seule solution à ce conflit artificiel.



«Il est temps d'exiger de la communauté internationale et du Conseil de sécurité que cette conviction de la marocanité du Sahara et les reconnaissances successives de la souveraineté du Royaume sur ses provinces du Sud soient concrétisées dans des décisions claires mettant fin à ce conflit artificiel et débouchant sur l'exclusion de la chimérique rasd de l'Union africaine », a-t-il soutenu.



Concernant les consultations menées par le ministère de l’Intérieur avec les partis politiques sur la réforme du système électoral, Driss Lachguar a souligné que l’USFP a toujours soutenu l’accroissement de la représentation des femmes dans les instances élues. Il a ainsi appelé à augmenter le nombre de femmes lors des prochaines élections afin d’atteindre un tiers, dans la perspective de la parité inscrite dans la Constitution de 2011.



Le dirigeant ittihadi a indiqué que le parti a demandé une révision du découpage électoral dans les circonscriptions, afin de mettre fin à l’hégémonie, de renforcer les principes de transparence, d’intégrité et de démocratie, et de combattre toute irrégularité susceptible d’affecter la réforme du système électoral. Il a également appelé le chef du gouvernement et le ministre de l’Intérieur à redoubler d’efforts pour surmonter toutes les contraintes et difficultés, afin que notre pays puisse organiser des élections libres, honnêtes et démocratiques.



T.M