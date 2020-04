Mobilisation contre le Covid-19 à Errachidia

Le Conseil provincial d’Errachidia déploie des efforts importants, en coordination avec les autorités locales, dans le but d’endiguer la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19) au niveau de la province.

Cette instance élue participe ainsi aux actions entreprises dans plusieurs points de la province pour la stérilisation et la désinfection des lieux et administrations publics, dans le cadre d'une mobilisation globale pour la mise en œuvre les mesures de prévention et de protection prises pour lutter contre cette pandémie.

Le Conseil a mis tous ses moyens à la disposition des autorités concernées par la désinfection et la stérilisation des espaces publics de la province, ainsi qu'une ambulance et un véhicule de transport funèbre à la disposition des services de santé de la province, toujours dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus.

Le président du Conseil provincial d'Errachidia, Habib Abou El Hassan, a indiqué que cette instance élue a adopté une approche anticipative avant même la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, en organisant une campagne de nettoyage de certaines zones urbaines, en collaboration avec plusieurs départements, notamment les délégations régionales de l’équipement et de l’agriculture.

Il a souligné, dans une déclaration à la MAP, la contribution de tous les membres du bureau du Conseil par leurs allocations du mois d'avril au Fonds spécial de gestion de la pandémie du coronavirus, rappelant la campagne de don de sang de quatre jours, organisée également dans ce cadre, et à laquelle ont pris part les employés de cette instance.

Habib Abou El Hassan a fait savoir, en outre, que le projet d'ordre du jour de la session extraordinaire du Conseil, qui devrait se tenir en mai prochain, comprend l’examen du projet de signature d'un accord de partenariat avec l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l'arganier (ANDZOA) portant sur l’acquisition d'ambulances qui seront mises à la disposition du secteur de la santé au niveau de la province.

Il a expliqué que ce projet, qui porte aussi sur une coopération entre la société civile et l'ANAPEC (Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences) , ambitionne de renforcer les mécanismes et moyens de travail du personnel de la santé au niveau de la province.

Il a fait part, par ailleurs, de la pleine adhésion du Conseil provincial aux efforts déployés par les autorités publiques pour freiner la propagation du nouveau coronavirus.