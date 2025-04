Miuccia Prada, de féministe engagée à impératrice du luxe italien

Designer avant-gardiste et rebelle, Miuccia Prada a imprimé son style élégant et subtil à l'univers de la mode italienne, misant sur l'innovation créative sans jamais renier ses valeurs intellectuelles et convictions politiques

Etudiante en mai 1968, elle descendait dans les rues de Milan et manifestait pour les droits des femmes, vêtue d'un tailleur Yves Saint Laurent. Désormais, Miuccia Prada, 76 ans, règne sur un empire du luxe qui brasse plus de 5 milliards d'euros par an.Et son univers s'agrandira encore, avec l'annonce jeudi du rachat de Versace, sa rivale flamboyante dont le style exubérant est aux antipodes du minimalisme sophistiqué de la petite-fille de Mario Prada, fondateur de la maison de couture milanaise.Designer avant-gardiste et rebelle, Miuccia Prada a imprimé son style élégant et subtil à l'univers de la mode italienne, misant sur l'innovation créative sans jamais renier ses valeurs intellectuelles et convictions politiques.Si jeune elle voulait s'engager dans la politique et prenait des cours de mime et de théâtre, elle a enterré ses rêves pour se consacrer au début des années 70, aux côtés de sa mère Luisa, à la boutique de maroquinerie fondée en 1913 par son grand-père."Dans les années 70, en tant que femme de gauche, j'avais honte de faire des sacs à main et j'avais aussi honte parce que c'était un métier que j'aimais beaucoup", confiait-elle à la presse en 2022.Née le 10 mai 1948 à Milan dans une famille bourgeoise et catholique, Miuccia Prada est devenue l'une des femmes les plus influentes et riches du monde, avec un patrimoine estimé par le magazine Forbes à 5,8 milliards de dollars.Cette diplômée en sciences politiques et militante féministe qui fréquentait assidument des cercles communistes a fini par se consacrer corps et âme au redressement de l'entreprise familiale, qui avait perdu de son éclat après le décès en 1958 de Mario Prada.Elle se trouve un associé de taille en 1977, Patrizio Bertelli, un fabricant de cuir toscan rencontré lors du Salon de la maroquinerie de Milan. Il l'aide à renflouer les finances de la boutique, dont elle prend les rênes en 1978. Et deviendra son époux neuf ans plus tard."C'est lui qui voulait faire les choses en grand. Je lui ai dit que je n'étais pas ambitieuse. Il m'a répondu: +tu es un monstre d'ambition+. Il avait raison", avouait-elle. C'était le point de départ de l'irrésistible ascension de Prada.Au début des années 1980, Miuccia Prada innove en créant une collection de sacs noirs en nylon à l'effet soyeux, qui ont fait fureur. 40 ans plus tard, elle a recours à un fil de nylon régénéré, grâce au recyclage de matières plastiques récupérées dans les océans.Signe du succès mondial, des boutiques fleurissent à New York et Madrid, puis à Londres, Paris et Tokyo. Le premier défilé de prêt-à-porter féminin à Milan en 1988, en noir et blanc, trouve cependant un accueil mitigé, jugé trop austère.Puis, le luxe minimaliste aux lignes épurées de Prada conçu par "l'intello de la mode" fait son chemin, conquérant un public international."Férue d'art, d'architecture et de philosophie, Miuccia Prada a créé un univers libre, sans règles, visant à briser les codes de la mode", commente à l'AFP Federica Trotta Mureau, rédactrice en chef du magazine italien Mia Le Journal.Le vêtement fétiche de Miuccia Prada aura toujours été la jupe, déclinée à l'infini. Visage fin, regard vif, cheveux lisses tirés en arrière, elle dit d'elle-même avoir porté longtemps des habits vintage.Adepte d'une mode "durable", elle milite depuis toujours contre la "fast fashion", cette tendance marquée par un renouvellement rapide des vêtements proposés à la vente.Le corps de la femme est sublimé, mais jamais réduit à un objet de désir.Miuccia Prada refuse de ne voir dans les femmes "que de belles silhouettes": "Je n'ai pas tendance à faire des vêtements super sexy. J'essaie d'être créative d'une manière qui peut être portée, qui peut être utile".Une collection masculine est lancée en 1993, l'année qui a vu également la naissance de la marque Miu Miu, petite sœur frondeuse de Prada qui séduit des clients plus jeunes, empruntant le surnom de la styliste.Les ventes de Miu Miu explosent en 2024, se multipliant par deux, permettant à Prada de résister sans encombre à la crise mondiale du luxe.