Mise en place d'une plateforme numérique

Le ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation a mis en place une plateforme numérique en vue de dresser la liste des étudiantes et étudiantes de retour d'Ukraine, leurs spécialisations et niveaux universitaires.



Dans un communiqué, le ministère a appelé, vendredi, les étudiantes et étudiants concernés à saisir leurs données sur la plateforme disponible via le lien "https://www.enssup.gov.ma/en/etudiants-ukraine".



Cette démarche intervient suite aux évènements qui se déroulent actuellement en Ukraine, afin de suivre et accompagner la situation des étudiantes et étudiants marocains de retour au pays, relève le communiqué.