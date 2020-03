Mise en place d'une cellule de veille représentant les départements de la Culture, de la Communication, de la Jeunesse et des Sports

Dans le cadre des mesures préventives visant à lutter contre la pandémie du Covid-19, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba, a veillé à la mise en place d'une cellule de veille représentant les départements de la Culture, de la Communication et de la Jeunesse et des Sports.

A l'occasion de la première séance de travail de cette cellule, M. Abyaba a insisté sur l'importance d'appliquer les mesures préventives nationales énoncées dans les communiqués des autorités compétentes, tout en accordant une attention particulière aux détails relatifs aux départements du ministère, à travers le contrôle et la sensibilisation aux niveaux central, régional et provincial, ainsi que la supervision de l'application de ses décisions, indique un communiqué du ministère.

Il s'agit de mesures urgentes visant à fournir l'information immédiate, tous les moyens de prévention nécessaires et l'approvisionnement alimentaire suffisant dans les centres d'enfance qui doivent être gérés, avec les parties concernées, de sorte à empêcher la propagation du virus, avec un contrôle régulier de l'ensemble des rassemblements, ajoute la même source.

Le ministre a donné ses directives pour fournir à la cellule de veille, qui se réunira quotidiennement, tous les outils nécessaires pour l'exécution de ses tâches, tout en veillant à respecter les normes de prévention au sein de toutes les administrations, institutions et centres relevant du ministère, poursuit le communiqué, notant qu'il sera procédé à la formation d'équipes bénévoles pour aider en cas de nécessité.