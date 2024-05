Mise en avant de la complémentarité entre les initiatives stratégiques de SM le Roi en faveur des États africains atlantiques et l’initiative chinoise “la ceinture et la route ”

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a mis en avant, jeudi à Pékin, la complémentarité entre les initiatives stratégiques lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur des États africains atlantiques et l’initiative chinoise "la ceinture et la route" (BRI).



Intervenant à l’ouverture de la 10ème Réunion ministérielle du Forum de coopération sino-arabe, M. Bourita a souligné que les chantiers en cours d’exécution au Maroc, au même titre que les initiatives stratégiques lancées par SM le Roi en faveur des États africains frères atlantiques et du Sahel sont en parfaite complémentarité avec la BRI, en tant que projet stratégique intégré et multidimensionnel.



Il a, en outre, relevé que l’engagement constant du Royaume dans le cadre du Forum de coopération sino-arabe émane de l’amitié ancestrale avec la République populaire de Chine, sous l’impulsion des deux chefs d’État, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son excellence le président Xi Jinping. Le ministre a aussi indiqué que le partenariat stratégique entre le Maroc et la Chine, signé par le Souverain et M. Xi Jinping, à l’occasion de la Visite Royale historique à Pékin en mai 2016, s’est traduit par des résultats tangibles, faisant ainsi de la Chine le premier partenaire asiatique du Royaume.



Faisant part de la fierté quant au développement soutenu de ces relations, M. Bourita a réaffirmé l’ambition du Maroc à élargir leurs perspectives pour englober des domaines et secteurs prometteurs et à valeur ajoutée, à l’instar du projet de la ville industrielle intelligente "Cité Mohammed VI Tanger Tech", un projet pionnier qui est sur la bonne voie.



L’esprit de confiance, qui s’est traduit par la coopération exemplaire entre le Maroc et la Chine dans le contexte de Covid, s’est concrétisé par la construction d'une usine de fabrication de vaccins anti-Covid dans le Royaume dans le cadre d’un partenariat singulier avec le groupe Sinopharm, détenu par l’État chinois, a poursuivi M. Bourita.



Le ministre a, par ailleurs, évoqué les réalisations depuis la mise en place du Forum de coopération sino-arabe en 2004, appelant à les valoriser et les enrichir à même de faire de cet espace un chantier de partenariat renouvelé, basé sur l’engagement commun en faveur de la solidarité agissante et du compromis en vue de préserver les intérêts des États membres dudit forum, sur la base du respect mutuel de leurs constantes nationales, de leur souveraineté et de leur intégrité territoriale.



Partant de ces constantes, le Royaume du Maroc réaffirme son attachement à la politique d’une seule Chine, en tant que position claire de principe, a insisté M. Bourita. Et de poursuivre que le Forum de coopération sino-arabe reflète la détermination conjointe des pays arabes et de la Chine à édifier un partenariat durable et agissant ainsi que la volonté constante des deux parties à instaurer les bases d’un nouvel ordre mondial plus équilibré, multipolaire et fondé sur une structure multipartite agissante et responsable, tout en faisant du partenariat et de la coopération la base pour traiter les défis de la paix, de la sécurité et du développement. M. Bourita a également émis le vœu de voir cette coopération poursuivre son chemin réussi avec ambition, tout en se tournant vers l’avenir.