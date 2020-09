Miley Cyrus confirme avoir collaboré avec Dua Lipa sur son nouvel album

La rumeur était donc vraie! Miley Cyrus et Dua Lipa ont enregistré une chanson ensemble! Celle qui a fait son retour avec le single «Midnight Sky» vient de faire des confidences sur son prochain album dans une interview pour l’émission néo-zélandaise, «The Edge». La chanteuse a parlé de ses inspirations et styles que l’on pourra retrouver sur son prochain opus. Miley a ainsi déclaré qu’elle mélangera les genres. «J’ai une chanson qui sonne comme si Britney et Trent Reznor avaient fait un titre ensemble». Le projet qui devrait s’appeler «She is Miley Cyrus», sera également plein de grandes collaborations. «Les gars, vous pensez que je plaisante, avec Britney ou Nine Inch Nails, mais je ne rigole pas, j’ai Billy Idol et Dua Lipa sur le même disque!», a-telle confié. Les nombreux teasers de Dua Lipa et Miley Cyrus sur les réseaux sociaux préparaient bien les fans à l’arrivée d’un duo entre les deux superstars. L’interprète de «Physical» a même récemment expliqué, à l’occasion de l’émission «Watch What Happens Live» d’Andy Cohen, qu’elle avait repris le chemin des studios avec Miley à la fin du confinement: «Eh bien, celui que nous avons fait ensemble… Nous avons finalement décidé que nous voulions aller en studio et faire quelque chose de différent. Je suppose qu’une fois la quarantaine terminée nous pourrons nous revoir», avait déclaré Dua Lipa. Pour le moment, Miley Cyrus n’a donné aucune information concernant la date de sortie de son nouvel album. Elle a avoué à Cauet sur NRJ que l’opus n’était pas pour le moment, à cause du contexte sanitaire mondial. «Ma musique parle de connexions et je veux être capable de pouvoir le sortir quand tout le monde pourra se réunir. Je ne sortirai que des singles jusqu’à ce momentlà», a expliqué la superstar chez C’Cauet sur NRJ.