Mikey Madison, révélation d'"Anora", catapultée vers l'Oscar

Pour son premier grand rôle, Mikey Madison atteint déjà la consécration absolue: la star d'"Anora", où elle incarne une strip-teaseuse se révoltant contre le mépris de classe, a remporté dimanche l'Oscar de la meilleure actrice.A 25 ans, la comédienne américaine est la révélation de ce film, récompensé par la Palme d'Or à Cannes. Elle crée la surprise face à Demi Moore, qui semblait favorite avec son personnage d'ex-gloire d'Hollywood accro à un sérum de jouvence dans le film d'horreur "The Substance"."Je tiens à reconnaître et à honorer une nouvelle fois la communauté des travailleurs du sexe", a déclaré la jeune femme en recevant sa statuette. "Je continuerai à soutenir et à être l'alliée de toutes les personnes incroyables. Les femmes que j'ai eu le privilège de rencontrer au sein de cette communauté ont été l'un des points forts de cette incroyable expérience"."Anora", qui a également décroché l'Oscar du meilleur film, chronique le destin d'une modeste strip-teaseuse de Brooklyn, qui fait tourner la tête d'un blanc-bec s'avérant être le rejeton d'un oligarque russe.Habitué aux privilèges des ultra-riches, il lui fait partager son univers et s'amourache rapidement d'elle, au point de l'épouser à Las Vegas.Mais cette union express avec une "prostituée" déclenche l'ire de la nouvelle belle-famille d'Anora. La princesse parvenue doit se battre comme une damnée pour éviter un divorce forcé, et découvre au passage la cruauté des rapports de classe.Un rôle dans lequel Mikey Madison s'est jetée à corps perdu.L'actrice s'est formée au pole dance pendant plusieurs mois. Elle a aussi appris des rudiments de russe, tout en travaillant sa diction pour avoir l'accent new yorkais. Et s'est énormément documentée sur l'univers des travailleuses du sexe, allant jusqu'à fréquenter certains clubs."Je n'ai jamais travaillé avec une actrice qui se soit autant investie", confiait à l'AFP le réalisateur Sean Baker en mai à Cannes. "Elle était tout ce que je pensais qu'elle serait. (...) Je sais qu'elle deviendra une star."Le cinéaste l'avait remarquée dans "Once Upon a Time... in Hollywood" (2019) de Quentin Tarantino, où elle apparaît brièvement en hippie exaltée membre d'une secte, dont les ardeurs sont éteintes au lance-flammes.Mais c'est sa prestation dans "Scream" (2022), où elle se glisse sous le masque du fameux tueur en série, qui a définitivement convaincu le réalisateur.Avec "Anora", il lui offre un rôle de Cendrillon moderne, celui d'une combattante qui refuse qu'on lui arrache son conte de fées. Grâce notamment à une scène de 28 minutes, où la comédienne frappe, beugle et mord jusqu'au sang les pseudo-mafieux russes venus lui faire entendre raison.Toujours digne, elle rembarre aussi bien ces hommes de main avec sa grande gueule que sa belle-famille riche à millions.Le rôle confirme le penchant de Mikey Madison pour jouer des personnages à l'opposé de son caractère. Car de son propre aveu, l'actrice est une grande timide."Anora est très éloignée de moi, mais j'ai adoré créer ce personnage", racontait-elle à l'AFP à Cannes.Née à Los Angeles, elle a grandi en banlieue de la mégapole, sans rêver de cinéma. Cette passionnée d'équitation se voyait plutôt cavalière professionnelle, avant d'être attirée par l'intensité des émotions que procure le septième art."Je me suis dit que ça avait l'air amusant ou que ça avait l'air d'un endroit sûr pour explorer toutes ces choses sans avoir à le faire dans la vraie vie", racontait-elle en janvier au New York Times.Elevée à la maison par ses parents, tous les deux psys, elle s'est formée sur le tas, sans fréquenter d'école d'art dramatique, mais avec les conseils d'un père cinéphile.A 17 ans, elle décroche un rôle récurrent dans la série "Better Things", où elle campe l'aînée rebelle d'une avocate divorcée. Une prestation déjà éloignée de sa vie réelle, façonnée par un naturel discret dans une fratrie de cinq, dont un jumeau qui travaille aujourd'hui dans la finance.Contrairement à la plupart des jeunes actrices, elle n'entretient pas de présence sur les réseaux sociaux. Et s'étonne désormais de susciter autant d'intérêt."Je comprends la curiosité envers un personnage de film", expliquait-elle au New York Times. "Mais je n'ai jamais vraiment compris la curiosité envers les acteurs eux-mêmes."