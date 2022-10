Migrations: L'Espagne souligne l'importance du “Processus de Rabat’’

La Secrétaire d’État espagnole à la migration, Isabel Castro, a souligné, jeudi, l’importance du ‘’Processus de Rabat’’, issu de la 1ère Conférence euro-africaine sur la migration et le développement, tenue à Rabat en juillet 2006, comme étant un forum de rencontre et de dialogue pour les processus migratoires actuels et futurs.



Le Processus de Rabat constitue ‘’un point de rencontre pour le débat, pour le présent et l'avenir des processus migratoires de grande importance pour l'Europe et l'Afrique’’, a souligné la responsable espagnole, qui a co-présidé à Malaga, avec la ministre nigériane des affaires humanitaires, Sadiya Umar Farouq, une conférence sur la migration légale, s’inscrivant dans le cadre du ‘’Processus de Rabat’’.



A cet égard, Mme Castro a mis l’accent sur la nécessité de disposer, dans le cadre de ce Processus, "d'outils et de mécanismes supranationaux permettant de progresser dans le domaine des droits de la citoyenneté et de renforcer les liens et de continuer à chercher des points de rencontre et des solutions aux défis des sociétés actuelles".



Pour atteindre ces objectifs, la Secrétaire d’État a fait part de la volonté de son pays de continuer à travailler sur des projets visant à consolider les voies d'une migration régulière, sûre et ordonnée avec l'Afrique.



Le "Processus de Rabat" a pour objectif de créer un cadre de dialogue et de consultation au sein duquel sont mises en œuvre des initiatives concrètes et opérationnelles. Il témoigne d'une nouvelle vision des questions migratoires, caractérisée par une gestion concertée, globale et équilibrée, et vise à mieux organiser la migration légale et à promouvoir le lien entre migration et développement.