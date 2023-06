Miey Cyrus ne souhaite plus se produire en tournée

Fini les concerts de grande envergure pour Miley Cyrus. La chanteuse, qui s’est récemment hissée au sommet des charts grâce à son tube Flowers, a confié qu’elle ne souhaitait plus faire de tournée mondiale ni se produire devant un public trop important.



Si elle assure auprès de l’édition britannique du magazine Vogue aimer chanter devant ses amis etses proches, Miley Cyrus précise qu’elle n’apprécie plus de jouer devant “des centaines de milliers de personnes”. “Il n’y a pas de connexion avec le public, ni de sécurité. Ce n’est pas naturel et tellement isolant, parce que même si vous jouez devant 100.000 personnes, vous êtes seul”, a-t-elle expliqué dans les colonnes de Vogue UK.



La dernière tournée mondiale de Miley Cyrus remonte à 2014 avec le Bangez Tour, où la chanteuse s’était produite lors de 78 dates entre février et octobre. Depuis, l’artiste a réduit le nombre de ses concerts. En 2015, poursa tournée Milky Milky Milk Tour, Miley Cyris n’a donné que huit concerts aux États-Unis et au Canada et seulement sept spectacles lors de sa tournée des festival européens en 2019.



L’année dernière, Miley Cyrus a annoncé une tournée de cinq concerts, l’Attention Tour, entre les États-Unis et l’Amérique du Sud. Son dernier album en date, Endless Summer Vacation, est sorti en mars dernier.