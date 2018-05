Michaël Youn accusé de plagiat

Elle est devenue la bête noire des humoristes. Le 12 octobre dernier, une chaîne YouTube intitulée CopyComic Vidéos relevait les surprenantes similarités entre des sketchs. Rémi Gaillard, Roland Magdane, mais aussi les rois du stand-up français Jamel Debbouze et Gad Elmaleh, ont tous été pointés du doigt. Tomer Sisley, également visé, avait un temps tenté de jouer la carte de l’humour avant de s’en prendre à un journaliste d’Envoyé Spécial qui leur consacrait un sujet.

Ce mercredi 2 mai, CopyComic a une nouvelle fois frappé. Et cette fois-ci, c’est Michaël Youn qui est visé. Dans un montage de près de dix minutes, on découvre que l’ancien animateur du Morning Live s’est (trop ?) fortement inspiré de certains comiques. Et s’il est allé puiser dans certains films américains pour son long-métrage Fatal, il n’aurait pas hésité à récupérer les blagues ou les sketchs de certains compatriotes. Pour ses sketchs du Morning Live, son émission matinale sur M6 diffusée de 2000 à 2002, Michaël Youn se serait fortement inspiré de sketchs de Groland ou de Rémi Gaillard. Mais ce n’est pas tout, pour son one man show Preskapoil, il n’a pas hésité à reprendre des blagues de Coluche. Dans les remerciements de son spectacle, sorti en DVD, il précisait d’ailleurs «Pluskeremerciements à […] tous ceux à qui j’ai piqué des blagues».

Pas sûr que ce genre de phrases convienne à Muriel Robin. La comique, très respectée, avait expliqué en octobre dernier sur Europe 1 que cela s’apparentait à « du vol intellectuel et ce n’est pas bien de faire ça» : «Mais même si on pique à quelqu’un, c’est une forme de politesse, d’élégance et de reconnaissance […] de citer ses sources». Michaël Youn l’avait discrètement reconnu, c’était déjà un premier pas, mais pas sûr que ça suffise…