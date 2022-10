Message de félicitations de S.M le Roi au nouveau Premier ministre britannique, M. Rishi Sunak

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Rishi Sunak à l'occasion de sa désignation en tant que Premier ministre du Royaume-Uni, suite à son élection à la tête du Parti conservateur. ''Il Nous est agréable, à l'occasion de votre nomination en tant que Premier ministre du Royaume-Uni à l'issue de votre élection à la tête du Parti conservateur, de vous présenter Nos chaleureuses félicitations et Nos vœux les meilleurs de plein succès dans l'accomplissement de vos hautes fonctions, en vue de concrétiser les aspirations du peuple britannique ami pour davantage de progrès et de prospérité'', souligne le message Royal.



Le Souverain salue, à cette occasion, la qualité des liens unissant les deux Royaumes, qui sont marqués du sceau de l'amitié solide et de la coopération fructueuse, faisant part de Sa détermination à œuvrer, de concert, avec le Premier ministre britannique, pour consolider et développer le partenariat entre le Maroc et le Royaume-Uni, au service des intérêts communs des deux peuples.



Il convient de rappeler que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a eu, mardi dernier, un entretien téléphonique avec Sa Majesté le Roi Charles III, Souverain du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.