Message Royal au Président congolais

Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Mohcine Jazouli, a remis, mardi à Kinshasa, un message de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi.



Au cours de cette audience qui s’est tenue en présence de l’ambassadeur de S.M le Roi en RDC, Rachid Agassim, le ministre délégué lui a transmis les salutations et l’amitié du Souverain ainsi qu’au peuple congolais frère.



Le ministre délégué a passé en revue, à cette occasion, les relations exceptionnelles entre le Royaume du Maroc et la République démocratique du Congo, ainsi que les voies et moyens de les renforcer. De même qu’il a été aussi question durant cette audience des prochaines échéances au niveau de l’Union africaine, dont la présidence revient à la République démocratique du Congo.