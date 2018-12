Meryem Benm'Barek primée à Bruxelles

Le film "Sofia" de la réalisatrice marocaine Meryem Benm'Barek a remporté le prix spécial du jury lors du Festival du cinéma méditerranéen qui a eu lieu à Bruxelles. "Sofia" était en lice avec sept autres productions cinématographiques issues de pays du pourtour méditerranéen dans le cadre de la compétition officielle de la 18ème édition du Festival qui mettait cette année en avant les jeunes et la solidarité avec les migrants, notamment avec un focus sur le Maroc. Le Grand Prix est revenu au film turc "Sibel" de Çagla Zencirci et Guillaume Giovanetti. Avec son premier long-métrage, Meryem Benm'Barek signe une oeuvre bouleversante et forte qui soulève différentes thématiques sociales à travers l'histoire de Sofia, une jeune Casablancaise de 20 ans qui voit sa vie basculer lorsque, suite à un déni de grossesse, elle se retrouve dans l'illégalité en accouchant d’un bébé hors mariage.