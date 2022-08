"Merci Line !". Le Festival de cinéma d'Angoulême acclame Line Renaud

Festival



La ville de Larache abritera, du 28 octobre au 4 novembre, la 11ème édition du Festival international du brassage culturel.



Cette édition verra la participation de groupes musicaux en provenance de la Slovaquie et de la Pologne, dans le cadre de l'ouverture du Maroc aux cultures de l'Europe de l'Est, indique un communiqué des organisateurs.



Le festival verra également la participation d'artistes venant d'autres pays, dont le Maroc.

La même source relève que la participation de la Pologne et de la Slovaquie à cette édition, qui coïncidera avec la célébration du 47ème anniversaire de la Marche verte, s'inscrit dans le sillage du renforcement de la coopération culturelle et touristique entre le Maroc et les pays du groupe de Visegrad, formé par la Slovaquie, la République tchèque, la Pologne et la Hongrie, et de soutien à la diplomatie culturelle et à l'ouverture du Maroc aux différentes cultures et civilisations.



Le festival vise à braquer les projecteurs sur les potentialités culturelles et naturelles de la province de Larache, et à mettre en avant le patrimoine culturel et urbain de la région et ses monuments historiques, afin de promouvoir le développement local.