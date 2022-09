Menaces cybernétiques en aviation civile

Investir dans les technologies et le capital humain s'avère une nécessité impérieuse à même de permettre de faire face aux multiples menaces cybernétiques dans le domaine de l'aviation civile, ont souligné les participants au 2ème séminaire régional sur l'innovation et la cybersécurité dont les travaux ont pris fin mercredi à Marrakech.



Les participants à ce conclave de trois jours organisé par l’Organisation arabe de l’aviation civile (OAAC), en partenariat avec la Conférence européenne de l’aviation civile (CEAC), la Commission africaine de l’aviation civile (CAFAC), et la Transportation Security Administration (TSA), se sont également prononcés en faveur de l’adoption de mesures et de solutions technologiques liées à la cybersécurité dans le domaine de l’aviation civile, parfaitement adaptées aux spécificités et aux ressources des Etats.



Intervenant à la cérémonie de clôture de ce séminaire, la secrétaire exécutive de la CEAC, Patricia Reverdy, a souligné l'impératif d'investir en premier lieu dans la compréhension des menaces cybernétiques, afin d’être en mesure de construire et de définir les réponses et les mesures appropriées aux risques et menaces cybernétiques.



Dans la foulée, elle a appelé à investir également dans les technologies et le capital humain en formant des experts en cybersécurité, mettant l’accent sur l'importance du renforcement de la coopération régionale et internationale à travers des exercices pratiques et de terrain et des tests cybernétiques.

Elle s'est dite aussi pour la promotion et le renforcement de cette prise de conscience des menaces cybernétiques dans tous les secteurs, y compris l’aviation civile, et leurs répercussions économiques, sur la connectivité mondiale et la mobilité des citoyens de tous les pays.



De son côté, le directeur général de l’OAAC, Abdennebi Manar, a relevé que ce séminaire a été une réussite sur tous les plans grâce à des participants de qualité et au soutien de plusieurs partenaires, annonçant l'organisation en mai prochain à Marrakech, d'une rencontre dédiée aux drones ainsi qu’une autre consacrée au contrôle et à la sécurité des frontières.



Par ailleurs, dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP, le directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) au Mali, Colonel Drissa Koné, a souligné que l’objectif de ce séminaire a été bien accompli, étant donné que cette rencontre a permis aux participants de comprendre les enjeux de la problématique de la cybersécurité dans le domaine de l’aviation civile et donc, de cerner les contours de cette question.



Il a, dans ce sens, estimé que le développement de la technologie dans le domaine de l’aviation civile a forcément engendré des risques et des menaces, soulignant l'impératif d'investir dans la technologie et dans le capital humain en particulier, pour diminuer au maximum les risques liés aux attaques cybernétiques.



Ayant rassemblé les représentants de 46 pays et 14 organisations internationales, ce séminaire tenu pour la seconde fois à Marrakech, se fixe pour objectifs de présenter les meilleures pratiques dans le domaine de la sécurité de l’aviation civile, de renforcer les capacités de façon à faire face à toutes les menaces cybernétiques, et de mener une réflexion sur les voies à emprunter pour faire face aux risques et menaces cybernétiques.