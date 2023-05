Meknès laissée-pour-compte

Le Premier secrétaire Driss Lachguar a déploré, la régression alarmante de la situation de la préfecture de Meknès, notamment la ville de Meknès, «ville de l’histoire, de l’authenticité, de la modernité et du patrimoine matériel et immatériel»

Les Ittihadies et Ittihadis de Meknès tiennent leur 6congrès provincial, dans le cadre de la dynamique organisationnelle et structurelle que connaissent toutes les sections et instances locales de l’Union socialiste des forces populaires à travers l’ensemble des régions du Royaume, en application des résolutions et recommandations du 11ème congrès national et conformément aux orientations de la direction du parti.Lors de la séance d’ouverture organisée ce vendredi 13 mai 2023, modérée par le secrétaire provincial, Mohamed Infi, le Premier secrétaire du parti, Driss Lachguar a déploré, dans son allocution d’ouverture la régression alarmante de la situation de la préfecture de Meknès, notamment la ville de Meknès, « ville de l’histoire, de l’authenticité, de la modernité et du patrimoine matériel et immatériel ».Il a souligné à cet égard que le recul manifeste du rayonnement historique, culturel et économique de cette province qui se reflète sur l’état de cette ville est imputé aux élites politiques qui se sont succédé à la tête des institutions locales en matière de représentativité et de gestion des affaires territoriales de cette importante agglomération, au cours des dernières décennies.Le dirigeant ittihadi a relevé que cet état de désagrégation et de dégradation a eu des répercussions néfastes sur le développement local au niveau des investissements publics dans les grands projets restructurants susceptibles d’améliorer le quotidien de la population, de créer l’emploi et de favoriser une réelle dynamique économique, touristique, culturelle et sportive…Par ailleurs, Driss Lachguar, en esquissant ce diagnostic, pour le moins inquiétant et alarmant, a abordé nombre de problématiques assez critiques ayant embourbé la situation de la ville dans des niveaux abyssaux traduisant une récession économique incommensurable, une stagnation économique, culturelle et sportive inédite et un marasme social sans précédent affectant lourdement la quasi-totalité des domaines de la chose publique et impactant par conséquent le climat général qui règne dans la ville la rendant incapable d’accompagner le développement et les mutations que connaissant les autres villes marocaines partout du Nord au Sud.Pourtant, a-t-il mis en avant, Meknès a longtemps été, notamment au cours de l’étape de la lutte de la résistance menée par les héros du mouvement national, un terrain fertile dans lequel évoluaient des militants sincères et des patriotes dévoués aux intérêts du pays et des citoyens parmi lesquels on peut évoquer le défunt Ssi Mohamed El Meknassi, le défunt Benqlilou et feu Mohamed El Houti qui fut le premier président ittihadi en charge des affaires publiques de cette ville avant qu’il ne soit désigné par Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, pacha de la ville cédant sa place électorale au militant Mokhtar El Masmoudi à qui revient le mérite de mettre en place un modèle unique et inédit de gestion « en initiant de nombreux projets dédiés à asseoir les infrastructures nécessaires en concertation avec les amis istiqlaliens lors de la gestion commune qui s’était révélée une période remarquable à tous les niveaux, particulièrement en ce qui concerne les chantiers de restructuration des bidonvilles de Borj Moulay Omar et Sidi Baba outre le renouvellement de la voirie dans la ville ancienne et tout cela parallèlement à la promotion de la culture qui avait généré une conjoncture culturelle et sportive ambitieuse et prometteuse ».Le Premier secrétaire de l’USFP n’a pas manqué d’évoquer à cette occasion le conflit social de la société SICOMEK qui concerne la situation de 560 ouvrières de cette fabrique de textile, à l’ombre de la politique gouvernementale des tergiversations politiques et syndicales mais aussi de «l’échec dans la gestion des affaires vitales de la majorité des catégories sociales populaires vulnérables ».