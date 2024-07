Mehdi Qotbi : L’exposition "Stronger Together", un dialogue enrichissant avec la culture marocaine

L’exposition "Stronger Together" de l’artiste camerounais Barthélémy Toguo met en avant un dialogue enrichissant avec la culture et le patrimoine artisanal marocains, a indiqué, mardi à Rabat, le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi.



Lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation de l’exposition, M. Qotbi a souligné que cet artiste africain qui a réussi avec brio à s’imposer sur la scène artistique à l’échelle internationale met en valeur le patrimoine culturel et le savoir-faire artisanal du Royaume.



"Inspiré de la culture marocaine et de son artisanat séculaire, Toguo a créé pour cette exposition une série d’œuvres inédites, mêlant peintures, dessins, céramiques, tapisseries et zellige, tout en maintenant sa signature audacieuse et reconnaissable", a noté le directeur de la FNM.



M. Qotbi a, par ailleurs, rappelé que la FNM a organisé plusieurs événements qui célèbrent l’Afrique, à l’instar de "L’Afrique en capitale", "Lumières d’Afrique" ou encore "Bamako Dreams 30", et ce conformément à la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI appelant à promouvoir la création africaine.



Pour sa part, la commissaire de l’exposition, Androula Michael, a expliqué que Barthélémy Toguo "transpose son univers et son iconographie propre, et entre en résonance avec la beauté de l’artisanat, la culture, la nature, ainsi que les arts traditionnels ancestraux du Royaume".



Mme Michael a relevé que l’exposition "Stronger Together", qui comprend des œuvres entièrement réalisées au Maroc, réinterprète l’artisanat et l’art marocains tout en mettant en avant son importance et sa beauté millénaire, assurant que l’artiste a souhaité interagir avec l’univers marocain dans sa globalité pour cette exposition inédite.



Cet artiste polyvalent, qui compte à son actif plusieurs œuvres artistiques, se penche également dans ses œuvres sur des questions sociales, environnementales et politiques extrêmement importantes, poussant ainsi à la réflexion, a-t-elle relevé.



De son côté, l’artiste camerounais Barthélémy Toguo a exprimé sa fascination quant à la richesse de l’artisanat et du patrimoine marocains, expliquant qu’il s’est focalisé dans cette exposition sur la céramique et la tapisserie marocaines, tout en y apportant une touche personnelle de son univers graphique particulier.



"J’ai choisi de travailler sur plusieurs supports car c’était des techniques anciennes et je voulais voir comment je pouvais les associer à mon univers artistique existant", a-t-il ajouté.

S’agissant du titre de son exposition "Stronger Together", M. Toguo a souligné qu’il s’agit d’une sorte d’appel à la solidarité entre les peuples, les générations, les artistes et les artisans pour un monde meilleur.



"Stronger Together" dévoile plus d’une centaine d’œuvres inédites, conçues par Barthélémy Toguo au Maroc dans une immersion totale avec sa culture et son artisanat. Peintures, dessins, céramiques, tapisseries et zellige composent un ensemble visuel remarquable où se mêlent traditions ancestrales et inspirations contemporaines.



Aux côtés de ces créations, des vidéos de performances et une installation importante dédiée à Bandjoun Station, un centre d’art et résidence d’artistes, fondé par Toguo au Cameroun, invitent le public à découvrir l’univers foisonnant de l’artiste et son engagement envers le continent africain.



Artiste contemporain protéiforme parmi les plus importants dans le monde, Barthélémy Toguo place cette exposition sous le signe du dialogue avec la culture marocaine. Le titre de l’exposition de Barthélémy Toguo évoque la solidarité, une valeur centrale pour l’artiste, qui inclut la fraternité, la réciprocité, l’unité et la coopération.