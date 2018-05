Mehdi Qotbi : L’expérience marocaine en matière de renouvellement et de valorisation des musées intéresse les spécialistes norvégiens

Le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, a affirmé, lundi à Oslo, que les Norvégiens portent un grand intérêt à l’expérience marocaine en matière de renouvellement et de valorisation des musées. Les responsables norvégiens dans les domaines culturel et diplomatique veulent établir une coopération fructueuse avec le Maroc en matière de muséologie et d’échanges des expériences au service du dialogue civilisationnel entre les deux pays, a déclaré à la MAP M. Qotbi, en marge d’une visite de deux jours dans le pays scandinave. A cet égard, il a souligné que ses entretiens avec les directeurs de nombre de musées norvégiens et des responsables au sein des ministères des Affaires étrangères et de la Culture s’inscrivent dans le cadre de la diplomatie culturelle dans son sens le plus large.

Au cours de ces entrevues, qui se sont déroulées en présence de l’ambassadeur du Maroc au Royaume de Norvège et en République d’Islande, Mme Lamia Radi, l’accent a été mis sur les moyens de promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine culturel, a relevé le président de la FNM. Il a fait part, à ce propos, de la disposition du Maroc à partager son expérience en la matière avec la Norvège, notant que ces rencontres ont été l’occasion de mettre en avant les atouts culturels du Royaume et son ouverture sur le monde. Il s’agissait aussi, a-t-il poursuivi, de passer en revue les progrès réalisés sur les plans culturels, économiques et sociaux, ainsi que la tolérance, la coexistence religieuse et le dialogue civilisationnel qui règnent au Maroc, outre la réforme du champ religieux.

Cette visite, qui intervient à l’invitation du gouvernement norvégien et en coopération entre l’ambassade du Maroc à Oslo et l’ambassade de Norvège à Rabat, vise à faire connaître la dimension méditerranéenne du Royaume et à examiner les moyens permettant le renforcement et l’enrichissement de l’expérience muséale des deux pays, a fait remarquer M. Qotbi. Il a fait savoir en outre que les entretiens ont porté également sur la possibilité d’organiser des expositions d’envergure, tout en s’accordant à intensifier le dialogue et les rencontres visant la mise en place d’une coopération active et continue dans le domaine des échanges culturels et la recherche d’un terrain commun en matière de muséologie. A l’instar du Maroc, la Norvège a accordé une place de choix au champ culturel, à la faveur notamment de la réalisation des musées et la collecte des pièces historiques, a constaté le président de la FNM, notant que le Royaume jouit des caractéristiques culturelles à l’échelle mondiale, en particulier en matière de renouvellement des musées et d’organisation de grandes expositions internationales.