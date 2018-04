Mehdi Qotbi : La culture pour endiguer l’obscurantisme des consciences individuelles

La culture est la solution durable qui pourra endiguer l’obscurantisme des consciences individuelles, a souligné vendredi soir, à Marrakech, le président de la Fondation nationale des musées du Maroc et figure emblématique de la scène artistique et culturelle nationale et internationale, Mehdi Qotbi.

“C’est un combat des lumières contre les ténèbres, de la connaissance contre l’ignorance et de la paix contre la violence”, a-t-il dit lors d’une conférence portant sur le thème “Quelle place pour la passion dans la construction d’un leadership en phase avec les nouveaux enjeux de notre société?”. “Les arts et la culture ont ce pouvoir d’éclairer, d’apporter de multiples connaissances sur soi et sur l’Autre et d’ouvrir les yeux de chacun sur la diversité et la richesse du monde”, a-t-il insisté. Pour Mehdi Qotbi, “la démocratisation des savoirs de toute nature et la sensibilisation aux arts s’imposent en priorités et il est primordial que notre société accorde une bien grande importance à l’art et la culture”.

Par ailleurs, Mehdi Qotbi a fait remarquer que chaque personne a en elle une “passion” et une force innée qu’elle doit développer, car la passion “attise notre curiosité, amplifie nos capacités intellectuelles, renforce notre combativité et accroît notre endurance”.

Dans notre monde contemporain, renchérit-il, le temps du travail accompli non comme une finalité mais comme un simple moyen d’accéder à une rétribution et à un statut est révolu. “Je ne considère pas ma fonction comme un métier mais plutôt comme l’expression de ma passion à travers la noble mission qui m’a été confiée par SM le Roi Mohammed VI”, a-t-il dit dans ce contexte. “Bien vivre de son métier doit être un élément majeur de tout projet de vie, le réduire à une simple source de revenus,c’est se condamner à vivre continuellement en deçà de son propre potentiel”, a-t-il ajouté.

“Ne vous privez pas de cet atout (la passion) qui vous donnera l’agréable sensation d’être à votre place et qui déverrouillera toutes les portes devant vous”, a-t-il dit en s’adressant à une assistance composée en majorité d’étudiants. “Alliée à la persévérance, la passion est la voie royale vers l’excellence”, a-t-il conclu.