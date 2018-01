Mehdi Benjelloun, génération streaming

Mehdi Benjelloun, alias Petit Biscuit, est un artiste connu aujourd'hui parce que hier, il a osé poster sur la Toile ses compositions sans passer par une maison de disques. Les plateformes musicales d'écoute en streaming ont changé la donne. Le succès des artistes ne se mesure plus uniquement en nombre de CD vendus mais en nombre de clics sur Internet. Ce soir-là dans une salle de concert, les fans sont aux anges. Ils voient et entendent enfin Petit Biscuit en vrai après l'avoir découvert pour la plupart sur Internet. C'est en effet par la Toile que le Franco-Marocain Mehdi Benjelloun s'est fait connaître il y a deux ans. A l'époque, lycéen à Rouen, il rentre vite chez lui après les cours pour composer sur son ordinateur. Avec un clavier, une guitare, il a "envie de composer quelque chose d'un peu nostalgique, un peu planant"; mais il n'a pas trop envie de publier la mélodie qu'il vient de composer. Heureusement son ami Thomas le persuade de le faire. Petit Biscuit publie "Sunset Lover" sur la plateforme Soundcloud. Un titre qui se propage dans le monde entier à la vitesse du Net pour atteindre 250 millions de vues. C'est comme cela qu'il a été remarqué par des éditeurs de musique, ces experts musicaux toujours à l'affût des talents sur la Toile.

Il raconte son expérience: "Ça a mis du temps car on peut vite être noyé au milieu du million de contenus qu'il y a sur Internet. Et puis du jour au lendemain sans vraiment pouvoir expliquer pourquoi les "vues" commencent à augmenter. Dans la même journée, je suis passé des 3 vues (mes parents sans doute) à des milliers de vues". C'est là que Petit Biscuit a réalisé que les gens partageaient ses titres un peu partout dans le monde. "Ça m'a permis de pouvoir penser à une carrière, ce qui était impossible pour moi avant". Aujourd'hui, lui aussi remplit les salles de concerts avec des titres qui fédèrent bien au-delà des internautes.