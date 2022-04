Mbappé, la nouvelle dimension

Plus collectif sur le terrain, plus individualiste en-dehors, l'astre Kylian Mbappé a pris une nouvelle envergure cette saison avec le Paris SG, sacré champion pour la dixième fois samedi. De quoi atteindre les plus hautes sphères du football, aspirer aux plus beaux accomplissements.



"Kyky" a complété sa collection d'étoiles: après la Coupe du monde et la deuxième étoile cousue sur le maillot des Bleus en 2018, le supersonique attaquant français a décroché un cinquième titre de champion de France à seulement 23 ans, son quatrième avec le PSG... et probablement le plus abouti sur le plan personnel.



"Ce titre a une grande saveur. Personnellement c'est mon cinquième, le club son dixième", a savouré Mbappé en zone mixte samedi soir. "On est champions de France, c'est le plus important."

Mbappé a porté Paris avec ses 22 buts et 14 passes décisives en L1, dont il pourrait terminer meilleur buteur pour la quatrième fois de rang.



Il n'égalera peut-être pas le record de Jean-Pierre Papin, meilleur buteur cinq saisons d'affilée avec l'Olympique de Marseille (1988-1992), car le génie de Bondy n'a toujours pas prolongé son contrat parisien s'achevant fin juin. Et nul n'ignore qu'il a reçu une proposition pour poursuivre l'aventure au Real Madrid.



"Rien n'a changé, je n'ai rien de plus à dire", s'est-il borné à déclarer samedi, alors que le directeur sportif du PSG Leonardo a reconnu la tenue d'une réunion entre le club et le clan Mbappé à Doha, au Qatar, décrivant un joueur "encore en réflexion".



L'ancien Monégasque, devenu en 2017 le deuxième joueur le plus onéreux de l'histoire en rejoignant Paris pour 180 M EUR, changerait encore de dimension en devenant le nouveau "galactique" du Real.



Sur le terrain, l'attaquant repéré comme un talent hors norme depuis son plus jeune âge en Seine-Saint-Denis a élargi sa panoplie.



A sa formidable vitesse et son sens du but, Mbappé a ajouté une bonne dose d'altruisme en distribuant des passes décisives. Il a aussi étoffé son dribble, avec un coup de rein imparable, et il commence même à marquer de la tête.



Hors du terrain, le prodige la joue en revanche de plus en plus solitaire. Son action la plus spectaculaire à ce sujet reste son refus d'une séance collective de marketing avec l'équipe de France, pour "faire bouger les lignes" de la gestion collective du droit à l'image chez les Bleus, avaient expliqué ses représentants.



Mbappé et son entourage, sa mère Fayza Lamari en tête, qui veille jalousement sur l'image positive de son fils, entendent que sa valeur individuelle soit distinguée, au risque de froisser sa réputation.



Adroit communicant, le joueur sait défendre son point de vue publiquement. En début de saison, il était revenu dans L'Équipe sur l'Euro manqué de l'équipe de France, son tir au but raté, et avec franchise sur ses envies de départ du PSG. Avant de rester et d'être le meilleur joueur de la saison.



Mbappé sait aussi se défendre des accusations d'individualisme.

"Les gens ne comprennent pas l'ego", expliquait-il sur RMC, "personne d'autre que vous-même ne va vous pousser."



Dans le magazine Esquire, il ne niait pas être une star. "Si votre visage est partout en ville, dans le monde entier, c'est certain" que vous êtes une star, disait-il. "Etre une star c'est un statut, mais ça ne fait pas de moi une meilleure personne que les autres".



Egérie de l'équipementier américain Nike, Mbappé, qui compte plus de 70 millions d'abonnés sur le réseau social Instagram, a aussi signé des contrats de partenariat avec le couturier Dior et l'horloger Hublot.



Partout où il passe en France, Mbappé reste numéro un à l'applaudimètre, au Parc des Princes, au stade de Clermont ou à l'entraînement des Bleus à Clairefontaine.



"J'ai toujours voulu être le premier partout en équipe de France comme en club", disait l'attaquant (54 sélections, 26 buts) après son magnifique match contre l'Afrique du Sud (5-0), lorgnant le record de buts en sélection de Thierry Henry (51). "Je sais qu'il y a encore un long chemin parce que ce qu'a fait +Titi+, personne ne l'a fait".



Son sélectionneur, Didier Deschamps, qui le trouve "radieux", souligne que Mbappé "a l'intelligence de s'inscrire dans un collectif sur et en dehors du terrain. Tant mieux que l'équipe de France puisse avoir un joueur comme lui. Il le sait, ce n'est pas Kylian et les autres mais Kylian avec les autres".

Et le PSG en a abondamment tiré profit cette saison.