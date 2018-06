Mawazine Le Before En avant-gout de la 17ème édition

"Mawazine Le Before", un grand concert réunissant le meilleur des scènes marocaine et française ainsi que les plus grands artistes du moment, aura lieu le mardi 19 juin sur la scène OLM-Soussi, dans le cadre de la 17ème édition du Festival Mawazine rythmes du monde (22-30 juin), a annoncé vendredi l'Association Maroc-Cultures qui organise cet évènement.

Les festivaliers retrouveront lors de ce show musical exceptionnel, organisé en partenariat avec 2M, C8 et Cstar, Maître Gims, Dadju, Aminux, Ihab Amir, Bahaoui Zouheir, BigFlo & Oli, Black M, Vitaa, Bénabar, Cœur de Pirate, Collectif Métissé, Emmanuel Moire, Hyphen Hyphen, L’Algérino, Alonzo, mais aussi Amir, Naestro, Nassi, Romeo Elvis, Slimane, Synapson ou encore Tal, a indiqué l'Association dans un communiqué. Au programme de ce concert, tenu trois jours avant le début du Festival, qui est organisé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, figure "une soirée musicale de folie animée par T-Miss et Samid et qui portera très haut les valeurs de Mawazine, à savoir la tolérance, le partage, la diversité et l’ouverture", a fait savoir la même source. "L’accès à cette soirée sera gratuit afin que tous les festivaliers puissent avoir un avant-goût de la 17ème édition du Festival Mawazine rythmes du monde et des espaces seront réservés devant la scène aux détenteurs de cartes du Festival", peut-on lire sur le communiqué.

Créé en 2001, le Festival Mawazine-rythmes du monde est le rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc. Avec plus de 2 millions de festivaliers pour chacune de ses dernières éditions, il est considéré comme le deuxième plus grand événement culturel au monde. Organisé chaque année pendant neuf jours, Mawazine offre une programmation riche et exigeante qui mêle les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant des villes de Rabat et Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et des artistes de renom.

Très engagé dans la promotion de la musique marocaine, Mawazine consacre plus de la moitié de sa programmation aux talents de la scène nationale. Porteur des valeurs de paix, d'ouverture, de tolérance et de respect, le Festival propose un accès gratuit à 90% de ses concerts, faisant de l’accessibilité des publics une mission essentielle. Il est en outre un soutien majeur à l’économie touristique régionale et un acteur de premier plan dans la création d’une véritable industrie du spectacle au Maroc.

Créée en 2001, Maroc Cultures est une association à but non lucratif qui s’est fixée pour mission principale de garantir aux publics de la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër une animation culturelle et artistique d’un niveau professionnel digne de la capitale du Maroc.