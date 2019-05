Mawazine 2019 : Une constellation de stars au Théâtre national Mohammed V

Le Théâtre national Mohammed V de Rabat sera le haut lieu de concerts de stars du monde arabe et de célébrités internationales, à l'occasion de la 18è édition du Festival Mawazine rythmes du monde.

Avec son ambiance intimiste, le symbole de la vie culturelle de la capitale sera le témoin de temps forts qui s’annoncent d’ores et déjà exceptionnels, ont annoncé mardi les organisateurs dans un communiqué, précisant que l’ouverture du Festival Mawazine rythmes du monde le 21 juin consacrera le Ballet Flamenco de Andalucía, l’institution la plus emblématique de l’art populaire andalou.

Jouant le rôle d’ambassadeur du flamenco depuis sa création il y a plus de vingt ans, la formation s’est produite sur les scènes et théâtres du monde entier, rappelle la même source, relevant que le groupe, inépuisable source de talents, accueille les plus grandes figures de la danse espagnole, dont Israel Galván, Isabel Bayón, Rafael Campallo, Belén Maya, Patricia Guerrero et Rafaela Carrasco, entre autres. Après l’Espagne, ajoute le communiqué, c’est au Liban que le public sera convié, d'abord le samedi 22 juin, avec la présence du compositeur Ziad Rahbani, également metteur en scène et pianiste. Fils aîné de la mythique Fairuz et du grand Assi Al-Rahbani, il a débuté sa carrière en 1973 à l’âge de 17 ans. Surdoué, il multiplie depuis les succès et enchaîne pièces de théâtre et compositions célèbres dans le monde arabe.

Le lendemain, dimanche 23 juin, ce sera le tour de Mashrou’Leila, représentant de la scène arabe alternative. Insufflant au rock des touches d’électro et des airs des musiques traditionnelles orientales, le groupe est la sensation musicale du Moyen-Orient. Formé à Beyrouth en 2008, il est rapidement devenu le porte-étendard d’une jeunesse arabe désireuse de s’affranchir des carcans.

La France sera aussi à l’honneur avec Abd Al Malik. Lundi 24 juin, le rappeur d’origine congolaise, proposera aux festivaliers l’esthétique singulière qui a fait son succès : des chansons aux textes forts accompagnées d’une musique intense, selon la même source.

Mardi 25 juin, c’est une autre référence de la musique hexagonale, Julien Clerc, qui tiendra la vedette. Depuis les années 1960, l’artiste est resté en haut de l’affiche avec plus de 28 albums studios, de nombreuses tournées mondiales et une multitude de prix et distinctions.

Mercredi 26 juin, le Théâtre national Mohammed V vibrera aux sons des Sister Sledge, de véritables icônes du disco venues des Etats-Unis.

Formé en 1971 par les sœurs Deborah, Joan, Kim et Kathy, le groupe a vendu plus de 15 millions de disques et reçu plus de 100 prix et distinctions. Il effectue un retour en force à Rabat à l’occasion d’une grande tournée mondiale.

Jeudi 27 juin, l’Américain Stanley Clarke, le bassiste le plus talentueux de sa génération, ex-partenaire de Chick Corea, Marcus Miller et Victor Wooten, témoignera de son jeu unique.

Les musiques du Maroc et de l’Algérie seront célébrées ensuite le vendredi 28 juin. En présence de Samir Toumi, qui dévoilera sa maîtrise du patrimoine musical arabo-andalou, avec la rigueur et la passion héritées de ses maîtres. Puis avec Sanaa Marahati, qui représente la nouvelle génération des chanteurs marocains de melhoun et de musique gharnatie Samedi 29 juin, l’Egyptien Mohamed Mohsen charmera l’auditoire avec sa voix unique, qui lui a valu d’être distingué du Prix Al-Ahram dans la catégorie «Meilleur jeune chanteur» en 2012, indique le communiqué.

Placé sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI, le 18è Festival Mawazine-rythmes du monde se tiendra du 21 au 29 juin 2019.