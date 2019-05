Mawazine 2019 : Pas moins de 18 artistes de renom se produiront sur la scène Nahda

Pas moins de dix-huit artistes de renom se produiront sur la scène Nahda du 21 au 29 juin, dans le cadre de la 18ème édition du Festival Mawazine-rythmes du monde, placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Selon un communiqué de l'Association Maroc Cultures, initiatrice de l’événement, ces stars se produiront sur cette scène dédiée à la musique orientale qui illustre la passion de Mawazine pour la musique arabe, pour "offrir les plus beaux répertoires du monde arabe". Les grandes voix du Liban, d’Egypte, de Palestine, de Jordanie et des Émirats arabes unis raviront le public de Mawazine, avec en premières parties de talentueux artistes marocains, connus au Moyen-Orient, et dont le registre est proche des sonorités orientales, indique le communiqué. L’ouverture de la scène Nahda sera célébrée avec la diva libanaise Carole Samaha. Le même soir, c’est le chanteur Mohamed Réda qui assurera la première partie de la soirée, a précisé la même source, ajoutant que pour le samedi 22 juin, la scène Nahda vibrera avec la voix inimitable du chanteur libanais Assi El Hallani. Yousra Saouf sera le talent marocain qui se produira en début de soirée. Le dimanche 23 juin, le public aura rendez-vous avec une artiste qui ne cesse d’impressionner par des shows exceptionnels : Myriam Fares. En première partie de la soirée, c’est l’incontournable duo égyptien Oka Wi Ortega qui se produira pour animer les foules. Lundi 24 juin, le public sera sans doute ravi avec la présence du chanteur palestinien Mohammed Assaf, vainqueur d’Arab Idol 2013. Cette soirée démarrera avec l’un des meilleurs représentants de la chanson égyptienne populaire, le chanteur Saad El Soghayar. Mardi 25 juin, c’est la chanteuse libanaise Elissa qui se produira devant le public de Nahda. Hamid Hadri fera la première partie de cette soirée. Mercredi 26 juin, le Liban et la Jordanie seront à l’honneur avec les artistes Walid Toufic et Diana Karazon. La soirée du jeudi 27 juin vibrera sous les sonorités libanaises du chanteur Ramy Ayach. La première partie de la soirée sera assurée par la chanteuse marocaine Hasna Zalagh. Les deux concerts du vendredi 28 juin sur la scène Nahda marqueront les esprits. Le public aura rendez-vous avec la diva libanaise Najwa Karam alors que le début de soirée sera marqué par la présence de l’artiste égyptien Abu. Samedi 29 juin, Mawazine offrira un concert de clôture inédit avec le grand artiste émirati Hussain Al Jassmi.