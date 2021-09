"Matrix Resurrections" , le quatrième volet de la célèbre saga bientôt au cinéma

Avez-vous fait votre choix ? Pillule rouge ou bleue ? Si vous êtes fans de Matrix mais encore dans le doute, c’est le moment ou jamais de prendre une décision. Avec l’annonce de la prochaine sortie du quatrième opus de l’une des œuvres cinématographiques les plus marquantes de l’histoire, c’est tout une génération de cinéphiles qui est en effervescence. Un moment de nostalgie aussi rare qu’émouvant.



En effet, “Matrix Resurrections” est l’un des longs métrages les plus attendus de cette fin d’année. La saga Matrix s'apprête à réinvestir les grands écrans 18 ans après la sortie du troisième opus. C’est en tout cas l’annonce faite par Warner Bros via une bande annonce surexcitante aux images impressionnantes.



Somptueuses sur la forme et mystérieuses sur le fond, les nouvelles péripéties de Keanu Reeves dans le rôle de Neo, sont mises en scène par Lana Wachowski. Assez rare pour être signalé, Lana trace cette fois-ci sa route en solo, sans son frère et habituel co-réalisateur Andy Wachowski. Le long métrage programmé dans les salles obscures le 15 décembre prochain semble être passionnant. C’est du moins l’impression laissée par les images du trailer diffusé jeudi.



La trame scénaristique du nouveau volet de Matrix ne s’éloigne pas tant que ça des précédentes. Neo est de retour dans la matrice face à Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother), dans le rôle du psychologue. Il va devoir encore une fois s’extirper de la simulation informatique, pour retrouver sa place dans la réalité, alors que la conclusion de la trilogie laissait croire que l’Homme allait de nouveau régner après la défaite de l’intelligence artificielle.



Mais à l’évidence, la fin du troisième volet n’était en réalité qu’un au revoir. Dans “Matrix Resurrections”, vous retrouverez des visages familiers, à l’instar de Trinity qui sera à nouveau incarnée par Carrie-Anne Moss, ou encore Jada Pinkett Smith qui devrait reprendre le rôle de Niobe. A côté de ces repères scénaristiques, il y aura également de nouveaux visages. Pour commencer, Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman). Il devrait incarner une version plus jeune de Morpheus. Priyanka Chopra Jonas (Quantico), Jessica Henwick (Iron fist) et Jonathan Groff (Mind Hunters) seront également de la partie.



Si le teaser du quatrième chapitre de la saga Matrix en a impressionné plus d’un, c’est parce que Lana Wachowski s’est entourée d’une équipe technique de haut vol, et notamment une partie du staff de sa propre série, Sense8, dont les directeurs de la photo Danièle Massaccesi et John Toll ainsi que les chefs-décorateurs Hugh Bateup et Peter Walpole. Il ne vous aura d’ailleurs certainement pas échappé le changement opéré en termes d’ambiance visuelle. Lana abandonne clairement ses tonalités vertes au profit d’un look très futuriste, sans pour autant se départir des effets qui ont fait le succès de la trilogie Matrix.



Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de regarder ce chef-d'œuvre qu’est Matrix, en voici l’histoire sans spoiler : Thomas Anderson, un programmeur anonyme dans un service administratif le jour qui devient Neo la nuit venue. Sous ce pseudonyme, il est l'un des pirates les plus recherchés du cyber-espace. A cheval entre deux mondes, Neo est assailli par d'étranges songes et des messages cryptés provenant d'un certain Morpheus. Celui-ci l'exhorte à aller au-delà des apparences et à trouver la réponse à la question qui hante constamment ses pensées : qu'est-ce que la Matrice ?



C.C