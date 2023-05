Maryam Touzani au jury de la compétition officielle du Festival de Cannes

Salon régional du livre

La ville de Béni Mellal accueille du 08 au 14 mai courant, la 14ème édition du Salon régional du livre, sous le signe "La lecture, socle de construction de l'être humain", a annoncé la Direction régionale de la culture Béni Mellal-Khénifra.



Cette édition, qui élira domicile à la faculté polydisciplinaire de Béni Mellal, est organisée par la Direction régionale de la culture Béni Mellal-Khénifra avec le soutien de la Direction du livre, des bibliothèques et des archives.



La tenue de cette édition s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication visant à rapprocher le livre du grand public, à encourager la passion pour la lecture aux niveaux local et régional et à promouvoir les maisons d’édition nationales et les dernières publications et création littéraires.



Elle s'insère également dans le cadre des efforts visant à consacrer l’importance du livre en matière de production et de diffusion des connaissances à une large échelle dans l’objectif de garantir une proximité culturelle à l’ensemble des franges de la société.



Cette édition qui verra la participation de 25 éditeurs nationaux et de plusieurs institutions publiques, sera marquée par l’organisation d’une série de rencontres et de conférences culturelles et scientifiques qui visent essentiellement à informer le grand public des dernières oeuvres et publications des écrivains, poètes et intellectuels de la région de Béni Mellal-Khénifra.



Des activités culturelles destinées aux enfants et aux jeunes, des sessions de formation dans le domaine culturel, littéraire et artistique, des séances de signature de nouvelles publications et de lectures poétiques sont également au menu de cette édition outre l’organisation de visites à travers les différents stands du Salon du livre au profit des étudiants, des élèves et des acteurs de la société civile.



Dans le cadre de l’ouverture du Salon sur son environnement, plusieurs activités éducatives et culturelles seront organisées dans nombre de centres de jeunes et d’établissements scolaires et correctionnels de la région.