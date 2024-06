Marwan Khoury emporte le public dans un univers musical romantique

L'artiste libanais Marwan Khoury a emporté le public du théâtre national Mohammed V dans un univers musical romantique empreint d'émotion et de passion, le temps de son spectacle, mercredi à l’occasion de la 19e édition du Festival Mawazine-rythmes du monde.



Par sa voix douce, ses mélodies envoûtantes et ses singles les plus romantiques, Marwan Khoury a transmis, dès sa montée sur scène, une véritable émotion qui s'est emparée des spectateurs, venus nombreux pour savourer des sensations inédites.



Amorçant sa soirée par son célèbre titre "Khidni Maak", l'artiste a gratifié un public passionné et enthousiaste par ses plus grands succès, dont "Ya Rabb", "Kol Saah" et même "Khed El Ghemrat", un duo avec la chanteuse Balqees Fathi, qu'il chante pour la première fois sur scène.



Grand pianiste qu'il est, Marwan Khoury a interprété "Kol Al Qassayed" et "Hobi El Anani" en jouant au piano au grand plaisir de son public ébloui qui répétait en toute symbiose et harmonie ces titres pétillants. Les fans du Libanais n’ont eu de cesse de lui réclamer leurs chansons préférées, notamment "Moghram" et "Albi Daa", très appréciées par le public marocain. L'artiste a tout de suite donné suite à cette demande, face à une allégresse immense des spectateurs.



Il n'a pas manqué aussi de faire des reprises des chansons de la belle époque, dont "Alli Sotak" de Mohamed Mounir et "Maaol" de Fadl Chaker, dont il est le compositeur. Et pour terminer en apothéose, Marwan Khoury, drapé des couleurs nationales, a remercié le public marocain pour son grand enthousiasme et sa passion pour la musique romantique.



L'artiste du pays du cèdre, qui se reproduit à Mawazine pour la troisième fois, a livré un concert exceptionnel à plus d'un titre, par une présence remarquée sur scène et une immersion dans une aire romantique, lors d'un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la musique orientale et des performances intimistes.



Portant plusieurs cordes à son arc, Marwan Khoury est chanteur, auteur, compositeur et arrangeur et a composé des succès pour plusieurs artistes, tels que Majda El Roumi, Saber Rebaï, Nawal Al Zoghbi, Assala Nasri, Najwa Karam, Fadl Chaker, Elissa, Carole Samaha et Myriam Fares.



Il a reçu à deux reprises le Murex d'or, en 2003 et en 2004, pour le meilleur artiste aux multiples talents (chanteur, compositeur, clip vidéo, chanson et album).



Par Bassma Rayadi (MAP)