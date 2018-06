Marwan Khoury: La musique, une célébration permanente de la beauté

La musique est une célébration permanente de la beauté, a indiqué, samedi à Rabat, l'artiste et compositeur libanais Marwan Khoury.

La musique et le chant ne se bornent pas uniquement à la belle voie, puisqu'il s'agit aussi de l'étude, de la culture, car un bon artiste doit disposer d'une culture et être en mesure d'établir de bons rapports avec son public et ses collègues, a relevé cette grande figure de la scène musicale libanaise, qui s'exprimait lors d’une conférence de presse avant son spectacle sur la scène Nahda.

Concernant sa deuxième participation à cette grand-messe musicale, organisée sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, l'artiste s'est dit ravi de retrouver à nouveau son public à Rabat, promettant une soirée des plus belles avec des chansons anciennes et nouvelles. Marwan Khoury a également évoqué son expérience dans le domaine de la présentation des programmes télévisés, notant que son passage à "Tarab" a été une expérience enrichissante qui lui a permis d'apprendre beaucoup de choses sur la musique et le chant arabes.

Chanteur, compositeur et arrangeur de renom, Marwan Khoury a produit de nombreux titres pour des artistes tels que Majida El Roumi, Najwa Karam ou encore Saber Rebaï. Il a reçu de nombreuses distinctions tout au long de sa carrière notamment un Murex d'or en 2003 pour son premier album "Khayal El Omer". "Kil Al Qassayed", en 2004, marque le début de sa carrière au sein de la compagnie de production Rotana. Il remporte la même année un deuxième Murex d'or en tant que meilleur chanteur/compositeur, meilleur clip vidéo et meilleur album.

L'Opera House en Egypte l'accueille en 2007 pour le Festival de la musique arabe. La même année, il décroche son troisième Murex d'or pour «Ya Rab» sacrée meilleure chanson de l'année.