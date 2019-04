Marrakech célèbre le Mois du patrimoine par une multitude d’activités culturelles et artistiques

La direction régionale de la culture et de la communication (secteur de la culture) et la conservation régionale du patrimoine culturel de la région Marrakech-Safi célèbrent le mois du patrimoine (18 avril-18 mai) par l’organisation d’une multitude d’activités culturelles. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du mois du patrimoine que le ministère de la Culture et de la Communication -Département de la culture- organise chaque année du 18 avril, coïncidant avec la Journée internationale des monuments et des sites, au 18 mai coïncidant avec la Journée internationale des musées, dans le but de valoriser le patrimoine civilisationnel marocain et la diversité de ses affluents culturels.

Cet événement comporte plusieurs activités qualitatives traduisant la diversité du patrimoine culturel de la région, indique un communiqué de la direction régionale. Ainsi le mythique Palais Badii abritera une exposition sous le thème "Modèles de gravures arabes à Marrakech" ainsi qu’une exposition d’œuvres plastiques des artistes Ahmed Amine Cherradi et Rabia Mezouga sous le thème "Les figures du patrimoine du Maroc dans les arts plastiques".

L’espace Dar Bellarj accueille de son côté, une exposition artistique sous la thématique "Marrakech: lieux évanescents".Tout au long du mois, les élèves des établissements scolaires bénéficieront de portes ouvertes pour la visite de sites historiques, dont le Palais Badii, les tombes des Saadiyine, le musée Mouassine, Dar Chérifa, Palais Bahia, Ménara et Dar Bellarj pour consacrer les valeurs de prise de conscience de la valeur du patrimoine historique marocain auprès des générations montantes.

Dans le domaine théâtral, le public aura rendez-vous avec une pièce de théâtre de l’Atelier "la création Drama", qui sera représentée dans l’espace Dar Attifl à Bab Aghmat ainsi que le théâtre Al Forja sous le thème "Les formes du spectacle dans le théâtre marocain" au Centre culturel Sidi Rahal en partenariat avec l’Association Al Atae du cinéma et du théâtre.

Dans le même contexte, et en partenariat avec le centre culturel Sidi Rahal et Dar Attakafa de Kelaâ des Sraghna, il sera procédé au lancement de la 4è édition de la Caravane du patrimoine sous le thème "Sidi Rahal, un modèle de la coexistence religieuse au Maroc". La galerie Bab Doukkala à Marrakech abrite pour sa part, une exposition d’arts plastiques avec la participation d’un aréopage de femmes artistes de la cité ocre. Au programme de ce mois du patrimoine figurent aussi une série de rencontres scientifiques et littéraires comportant des lectures littéraires et la signature de livres ainsi qu’une table ronde sous le thème "Des concepts dans la patrimoine à la lumière de la convention de l’Unesco".

Le mois du patrimoine à Marrakech sera clôturé par l’ouverture du site historique Kouba des Almoravides devant le public ainsi que les chercheurs après les derniers travaux de réhabilitation qu’elle a subis.