Marrakech à l’heure du 4ème Festival international des arts de la rue

Le Festival international des arts de la rue, un événement éclectique d'envergure, a soufflé, mercredi à Marrakech, sa 4ème bougie, avec la participation d'une brochette d'artistes en provenance d'Afrique, d'Europe et des USA.



Placé sous le thème "Marrakech, destination du spectacle", cet événement qui se poursuivra jusqu'au 10 décembre, est organisé par l'Association "Chaouarii" (boulevards) pour les arts, avec l'appui du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la wilaya de la région de Marrakech-Safi, le Conseil communal de Marrakech, et la Fédération marocaine des troupes théâtrales professionnelles.



Ce festival se fixe pour mission de contribuer à promouvoir et encourager la créativité artistique et culturelle, et à offrir l'opportunité aux jeunes de mettre en avant leur talent, tout en consolidant leur contribution aux efforts de développement culturel.

Il se propose de même de permettre aux jeunes artistes et aux festivaliers de s'ouvrir davantage et de découvrir d'autres cultures riches et singulières.



Cette édition est rehaussée par la participation de quelque 80 artistes marocains et étrangers issus, notamment, d'Egypte, de Tunisie, de Mauritanie, du Portugal, de Belgique, d’Allemagne, de Hollande, de Pologne, des USA, ainsi que du Mexique, a déclaré Allal Khoudar, directeur du Festival, à M24, la chaîne télévisée de l'information en continu de la MAP.



Et de poursuivre que l'ensemble de ces artistes sont parmi les professionnels des arts de la rue, notamment la musique, le cirque, ou encore le théâtre de la rue, notant que les activités programmées dans le cadre de ce festival investiront différentes places publiques de Marrakech, de manière à permettre aux habitants et aux visiteurs de la cité ocre d'apprécier une série de spectacles alléchants.

M. Khoudar a rappelé que les arts de la rue ont pour mission d'éduquer et de contribuer à la moralisation de la vie dans la rue, outre le fait qu'ils offrent l'opportunité au citoyen de suivre de près différents spectacles à forte portée culturelle, artistique et créative.



"A Marrakech, les arts de la rue constituent une partie intégrante de la question culturelle et non seulement, un spectacle figé, vide de tout contenu ou dépourvu de mission éducative et de sensibilisation des spectateurs", a-t-il expliqué.



De son côté, Mme Paulina Almeida, directrice artistique du festival, s'est félicitée, dans une déclaration similaire, de la présence distinguée d'artistes en provenance de plusieurs pays, afin de bâtir des partenariats dans le cadre de cette manifestation, à même de permettre de produire conjointement des oeuvres artistiques à présenter dans différents espaces de la ville de Marrakech.



Ces différents spectacles artistiques ciblent toutes les catégories et franges d'âge, a-t-elle expliqué, soulignant, au passage, la pertinence de l'opportunité qu'offre ce festival, en ce sens qu'il permet aux artistes marocains de se frotter à l'expérience de leurs homologues étrangers, et donc de monter des projets artistiques conjoints et ce, pour le bonheur et le grand plaisir des festivaliers.



A noter que ce festival a été conçu de manière à contribuer au rayonnement de Marrakech en tant que destination touristique phare, tout en offrant aux festivaliers une panoplie de spectacles et d'expressions artistiques riches et variés, entre autres, la danse contemporaine, la danse de la rue, le conte, les arts du cirque, la musique et le théâtre de la rue, le dessin et le melhoun.



Au menu de cette nouvelle édition figurent un colloque sur le thème "La rue et le spectacle", ainsi qu'une série d'ateliers au profit des enfants.



Dans un souci de proximité, ce festival est conçu de manière à permettre aux artistes participants à cette édition d'investir plusieurs coins de la ville, entre autres, Arsat Moulay Abdesslam, le Parc Moulay El Hassan, le jardin de l'art à Bab N'kob, l'esplanade de l'hôtel de ville, outre les places d'"El Mssela", "Lekzadriya", "Agdal" ou encore la bibliothèque multimédia d'Ennakhil.