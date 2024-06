Marrakech-Safi : Plus de 61 mille candidats à l’examen national unifié du baccalauréat

Les épreuves de la session ordinaire 2024 de l'examen national unifié du baccalauréat ont démarré, lundi, au niveau des différentes directions provinciales relevant de l’Académie Régionale d’Education et de Formation (AREF) de Marrakech-Safi .



Au niveau de cette région, quelque 61.813 candidats passent l'examen national unifié du baccalauréat, dont 45.978 candidats issus de l’enseignement public (54,43% de filles), et 15.835 candidats libres, soit 25,62 % du nombre global des candidats.



Les données de l'AREF de Marrakech-Safi laissent savoir que la Direction Provinciale de l'Education Nationale à Marrakech arrive en tête avec un total de 24.270 candidats, suivie de la Direction provinciale de Safi (11.339 candidats), celle d'El Kelaâ des Sraghna (6.256 candidats), la Direction provinciale d'Al Haouz (5.457 candidats), la Direction provinciale d'Essaouira (4.414 candidats), Rehamna (4.236 candidats), Chichaoua (3.002 candidats) et Youssoufia, avec 2.839 candidats.



Il ressort également des données de l’AREF que le nombre de candidats au Pôle Scientifique, Technique et Professionnel s’élève à 38.237 candidats contre 23.576 candidats au Pôle littéraire et Enseignement originel.



Dans ce cadre, l’AREF de Marrakech-Safi a adopté l''ensemble des mesures organisationnelles et logistiques pour que ces examens puissent se dérouler dans les meilleures conditions.



Une visite d’une équipe de la MAP au lycée secondaire qualifiant Hassan II a permis de constater de près l'ensemble des mesures prises par le Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports pour garantir le déroulement de ces examens dans d'excellentes conditions.



Dans une déclaration à la MAP, le Chef du Centre des examens du lycée secondaire qualifiant Hassan II à Marrakech, Abdekrim Hamidi, a indiqué que tous les cadres éducatifs ont été mobilisés pour les examens du baccalauréat, une étape qui revêt une grande importance dans le parcours académique des élèves et leurs familles, notant que c'est dans ce sens que le ministère a mobilisé l'ensemble des moyens pour garantir à ces échéances, toutes les conditions de succès.



"Nous avons tenu une série de réunions administratives préparatoires et de coordination, que ce soit au niveau de la direction provinciale ou au sein de cet établissement scolaire", a-t-il expliqué, relevant que l’emplacement des sujets des examens est sécurisé et surveillé par des caméras.



Tout en indiquant que le nombre de candidats dans cet établissement d'enseignement secondaire s’élève à 199, dont 104 filles, il a mis l’accent sur les nouveautés adoptées pour la première fois, dont l’utilisation d’un système informatisé permettant de recevoir les sujets des examens par voie électronique.



"Nous avons mobilisé un Comité spécial dédié à d'orientation pour guider les candidats vers leurs salles d'examen", a-t-il ajouté, relevant que les cadres pédagogiques encadrant ces examens ont œuvré à l’application de toutes les procédures en tenant compte des instructions nationales figurant dans le guide des examens, ainsi que des instructions contenues dans l'arrêté ministériel.



Dans une déclaration similaire, une candidate dans les Arts appliqués, a souligné que les examens se sont déroulés dans de bonnes conditions, alors que les élèves disposaient de suffisamment de temps pour préparer la session de juin.



Un autre candidat a, à son tour, loué la bonne ambiance qui a caractérisé le premier jour de l'examen du baccalauréat, indiquant que la première matière de physique (filière des sciences technologiques électriques) était à la portée.



Il est à noter que l'examen national unifié du baccalauréat se poursuit jusqu'au 12 juin. Les résultats seront annoncés le 26 juin alors que la session de rattrapage aura lieu du 10 au 13 juillet.