“Marrakech Folklore Days”, un Festival dédié aux arts populaires

Le plus grand Festival du folklore "Marrakech Folklore Days" se tiendra pour la première fois au Maroc, du 30 mars au 1er avril à Marrakech. Organisé par l’Association du patrimoine et du folklore (APF), ce Festival vise à créer un environnement de partage interculturel où tout pays du monde aura l’occasion d’être représenté par des artistes ayant la mission de souligner leurs racines nationales et ethniques, indique un communiqué du comité d’organisation. Cet événement a pour objectif l’échange de culture, patrimoine et tradition entre les différents pays tout en prenant du plaisir sur des scènes à ciel ouvert dans la cité ocre.

"Le Maroc sera non seulement le pays hôte mais participera aussi à la manifestation avec des troupes folkloriques venant de différentes régions", souligne la même source. Ce rendez-vous qui connaîtra la participation de plusieurs pays dont le Maroc pour présenter leur folklore, réunira environ 500 artistes cherchant tous à faire découvrir et valoriser leur nation et son patrimoine aux touristes locaux et ceux venus d'ailleurs. Au programme de ce Festival, figurent l’organisation d’un concours de photographie où les jeunes participants traceront les meilleurs moments avec leurs clichés, des spectacles et une parade des groupes dans l’ancienne médina de Marrakech, outre l’échange des cadeaux et distribution de diplômes.