Marrakech : Cérémonie de clôture de la 1ère phase de formation du 40e Contingent des Appelés au Service Militaire

La cérémonie de clôture de la 1ère phase de formation du 40ème Contingent des Appelés au Service Militaire a été organisée, jeudi au Centre de Formation des Appelés de la Base Ecoles des Forces Royales Air de Marrakech.



Les Appelés, au nombre de 196, ont suivi une formation militaire initiale au cours des quatre derniers mois, tandis que la deuxième phase de la formation, d’une durée de huit mois, sera consacrée à la qualification professionnelle dans plusieurs spécialités, tenant compte des aptitudes des Appelés et de leurs niveaux d’instruction.



Le programme de la phase de Formation Commune de Base a porté principalement sur l’aspect militaire, notamment les mouvements militaires et les arts du combat, ainsi que l’éducation à la citoyenneté, la formation physique et d’autres disciplines, en vue de renforcer les valeurs morales et la discipline chez les Appelés, et de les familiariser avec le mode de vie militaire.



S’exprimant à cette occasion, le Commandant d'Armes Délégué de la Place de Marrakech, le Colonel Major, M'hammed Sourelah, a souligné que cette cérémonie de prestation de serment du 40ème Contingent du Service Militaire s’inscrit dans le cadre des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR).



Cette cérémonie solennelle intervient à l’issue de la formation militaire initiale, laquelle constitue la pierre angulaire de l’opération d’incorporation au Service Militaire, a-t-il ajouté, notant que la prestation de serment représente un pacte solide et un engagement durable liant les Appelés à SM le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR.



Le Colonel Major M'hammed Sourelah a insisté sur la nécessité pour les Appelés de mesurer la portée profonde de cet engagement sacré, fondé sur l’attachement à la Patrie, l’esprit de citoyenneté et la fierté nationale.



Il a, par ailleurs, indiqué qu’après l’achèvement de la formation militaire initiale, les Appelés entameront la deuxième phase du Service Militaire, entièrement consacrée à l’acquisition de compétences dans diverses spécialités professionnelles, les appelant à faire preuve de sérieux, de discipline et de sens de responsabilité afin de développer leurs aptitudes et de contribuer à la construction de leur avenir et de celui du pays.



Dans ce contexte, le Colonel Major a exhorté les Appelés du Service Militaire à poursuivre leurs efforts avec la même détermination et la même volonté démontrées durant la période écoulée, afin de tirer pleinement profit des programmes et des moyens mis à leur disposition par les FAR, en vue de réussir leur formation professionnelle et d’accéder, soit aux rangs des FAR pour ceux remplissant les conditions requises, soit au marché du travail avec les qualifications nécessaires.



Le responsable militaire a également rendu hommage à l’ensemble des cadres d’encadrement, à savoir Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang, pour leur dévouement et leur engagement dans la formation et l’accompagnement des Appelés, en application des Hautes Instructions Royales visant la réussite de cette mission nationale noble.



Cette cérémonie, ponctuée par la présence du Commandant de la base Ecoles des Forces Royales Air, le Colonel-major, Hamid Mahfouz, a également été marquée par un défilé militaire présenté par les Appelés.