Maroc : Le déficit commercial augmente de 7,3% en 2024

Le déficit commercial a atteint 306,47 milliards de dirhams (MMDH) en 2024, en augmentation de 7,3% comparativement à une année auparavant, selon l'Office des changes.



Cette évolution couvre une hausse des importations de biens (+6,4% à 761,45 MMDH) et un accroissement des exportations (+5,8% à 454,97 MMDH), indique l'Office dans son récent bulletin des indicateurs mensuels des échanges extérieurs, précisant que le taux de couverture a reculé de 0,4 point à 59,8%.



L'augmentation des importations est attribuable à la progression de la majorité des produits, dont les produits finis d'équipement (+12,9% à 180,21 MMDH), les produits finis de consommation (+10,7% à 177,45 MMDH), les demi-produits (8% à 163,97 MMDH), les produits bruts (+4,3% à 33,26 MMDH) et les produits alimentaires (+2,2% à 91,57 MMDH), fait savoir la même source.



Pour ce qui est des exportations, rapporte la MAP, elles ont été soutenues essentiellement par la performance de l'aéronautique (+14,9% à près de 26,45 MMDH), des phosphates et dérivés (+13,1% à 86,76 MMDH), de l'automobile (+6,3% à 157,6 MMDH) et de l'agriculture et agro-alimentaire (+3,1% à 85,81 MMDH).