Maroc/Groupe de Visegrád: Volonté commune d'établir un dialogue politique renforcé

En accueillant le Maroc comme invité lors de la réunion les 6 et 7 décembre à Budapest de ses ministres des Affaires étrangères, le Groupe de Visegrád (Pologne, République tchèque, Hongrie et Slovaquie) réaffirme sa volonté d'insuffler un nouvel élan aux relations avec le Royaume dans le cadre d'un dialogue politique renforcé. Le Groupe de Visegrád (V4), qui fête cette année son 30ème anniversaire, a réussi au fil des années à s'imposer comme une alliance majeure au sein de l'Union européenne (UE) qui défend les intérêts de l’Europe centrale, tout en s’ouvrant sur le reste du monde et en diversifiant ses partenariats internationaux. Dans ce sens, le "V4" aspire désormais à raffermir davantage les relations avec le Maroc dans différents domaines et à les hisser au niveau d'un partenariat stratégique, riche et multiforme. Le Groupe de Visegrád veut ainsi franchir un nouveau palier dans ses relations avec le Royaume, un partenaire fiable de l’UE qui a réalisé de nombreux acquis ces dernières années sur les plans politique, diplomatique et économique sous la conduite clairvoyante de S.M le Roi Mohammed VI, et qui continue de renforcer son rayonnement à l’échelle internationale. Jouissant d’une stabilité politique et économique ainsi que d'un climat d’affaires attractif pour les investisseurs étrangers, et s’érigeant comme un pôle de développement régional et un pont entre l’Afrique et l’Europe, le Maroc dispose de tous les atouts pour nouer des relations de coopération privilégiées avec le "V4", basées sur le respect mutuel et lesintérêtsréciproques dans le but de relever ensemble les défis actuels. Dans ce contexte, les relations entre le Maroc et ces quatre pays de l’Europe centrale sont vouées à un avenir prometteur, d’autant que la présidence hongroise du Groupe de Visegrád pour la période (2021-2022) met l’accentsur le renforcement de la coopération avec le Maroc et la mise en œuvre avec succès des projets communs en cours avec le Royaume. Pour le Maroc, le raffermissement des liens de coopération avec le "V4" s’inscrit en droite ligne avec la stratégie de diversification de ses partenariats internationaux, inspirée de la Vision Royale. Dans le cadre de cette stratégie, le Royaume œuvre à s'ouvrir sur de nouveaux Etats membres de l’UE, en plus des partenaires traditionnels au sein du bloc communautaire. C'est le cas de ce groupement intergouvernemental, qui ne cesse de gagner en importance et en influence sur l’échiquier européen, depuis sa création, le 15 février 1991 dans la ville hongroise de Visegrád. Initialement, le "V4" a vu le jour dans le but d’accélérer le processus d’intégration au sein de l’UE et de l’OTAN. Depuis qu'il a atteint ces objectifs respectivement en 1999 et 2004, le Groupe de Visegrád continue de faire ses preuves au sein de l’UE, se positionnant de plus en plus sur différentes questions prioritaires pour les Vingt-sept. Avec environ 64 millions d’habitants et un indice de développement humain moyen élevé et croissant, le Groupe a également un poids économique important au sein de l’UE. S'agissant de la coopération internationale, le "V4" élargit ponctuellement ses travaux à d’autres Etats membres ou non de l’UE, dans des formats dits "V4 +", en fonction des priorités européennes et internationales de la présidence du Groupe. Que ce soit au sein de l’UE, du Groupe de Visegrád ou au niveau bilatéral, le Maroc entretient avec la Pologne, la République tchèque, la Hongrie et la Slovaquie des relations amicales, empreintes de cordialité et de respect mutuel. Le dialogue politique entre le Royaume et ces pays d’Europe centrale s’est en effet renforcé au cours des dernières années, se traduisant par la multiplication des visites de haut niveau et par la tenue de consultations politiques régulières. La coopération entre le Maroc et ces quatre pays se reflète également au niveau économique par une volonté commune de booster les échanges commerciaux et de hisser les investissements à un niveau plus important. Cette volonté s’illustre par la création de commissions économiques mixtes, l’organisation de missions économiques et commerciales et la multiplication des contacts entre les organismes chargés de représenter les intérêts des entreprises des deux parties. Les relations entre le Royaume et les pays membres du "V4", qui ne cessent de s’élargir, englobent également des domaines tels que la sécurité et la défense, l’énergie, les sciences, les technologies nucléaires, la justice et la culture. Par ailleurs, le Maroc, la Pologne, la République tchèque, la Hongrie et la Slovaquie ont une convergence de vues sur plusieurs questions internationales d’intérêt commun. A la faveur de cette dynamique positive dans leurs relations, le Maroc et le Groupe de Visegrád ambitionnent d'aller de l'avant sur la voie d'un dialogue politique renforcé et une coopération mutuellement bénéfique.