Mark Wahlberg acteur le plus surpayé de 2017

Mark Wahlberg s’en est mis plein les poches cette année. Selon le magazine Forbes, l’acteur américain de 46 ans a touché pas moins de 68 millions de dollars au cours des douze derniers mois. Une somme supérieure aux recettes de Patriots Day, le film sur l’attentat du marathon de Boston dans lequel le comédien a joué. Mark Wahlberg a cette année joué dans des long-métrages qui ont obtenu des résultats décevants. A tel point que Forbes vient de le désigner acteur le plus surpayé de l’année. A chaque dollar dépensé par la production d’un film pour y faire jouer Wahlberg, le retour sur investissement s’est en effet élevé à seulement 4,4 dollars. Ce chiffre prend en compte les trois derniers films de l’acteur, sortis avant le 1er juin.

Avec la même méthode, Forbes a déterminé que Christian Bale, Channing Tatum et Denzel Washington avaient également gagné gros en 2017 et rapporté peu… Une constatation également valable pour Brad Pitt, à l'affiche d'Alliés à la fin de l'année 2016, dont le retour sur investissement pour 1 dollar engagé se monte à tout juste 11,50 dollars.