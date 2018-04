Mariah Carey souffre de bipolarité

Pour la première fois depuis le début de sa carrière, Mariah Carey a révélé être atteinte de bipolarité. Dans le numéro du 23 avril de People, la diva confie avoir été diagnostiquée en 2001, alors qu'elle était hospitalisée pour une dépression physique et mentale. « Je ne voulais pas le croire. Jusqu'à récemment, je vivais dans un état de déni total, d'isolation et de crainte que quelqu'un ne révèle la vérité [au sujet de sa maladie]».

Ce «fardeau» est rapidement devenu «trop lourd à porter» selon elle, mais surtout impossible à cacher. Après avoir reçu un traitement, Mariah Carey a déclaré au magazine qu'elle avait choisi de s'entourer «de gens positifs» et a décidé de revenir à ses premiers amours : «Ecrire des chansons et faire de la musique».