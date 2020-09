Marí Klose Pau : Les relations hispanomarocaines sont basées sur la confiance mutuelle

Le président de la Commission des affaires étrangères au Congrès des députés espagnol, Marí Klose Pau, a souligné, mardi, que les relations entre le Maroc et l'Espagne sont basées sur une "confiance mutuelle et un dialogue permanent" qui rend ce partenariat "exemplaire". Dans une déclaration à la MAP au terme d’un entretien avec l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, il s’est félicité de l’exemplarité de la coopération entre le Maroc et l’Espagne dans nombreux domaines, notamment au niveau politique, économique mais aussi au niveau culturel. Par ailleurs, le responsable espagnol a mis en exergue l’importance de promouvoir la diplomatie parlementaire entre les deux pays, élément fondamental dans la consolidation des relations bilatérales, a-t-il dit. Lors de cet entretien, les deux responsables ont passé en revue un certain nombre de questions internationales et régionales d’intérêt commun. A ce propos, Karima Benyaich s’est félicitée des relations d’excellence entre les deux pays, soulignant que, malgré les difficultés liées à la pandémie du Covid-19, ce partenariat ne s’en trouve que renforcé davantage. Dans ce cadre, la tenue du 5ème Forum interparlementaire, retardée en raison de la pandémie du Covid-19, viendra renforcer et consolider davantage les relations existantes entre les deux pays.