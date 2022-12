Margaritis Schinas : La présidence marocaine du “Processus de Rabat’’ guidera l'Europe et l’Afrique

La présidence du Maroc du Dialogue euro-africain sur la migration et le développement, ''Processus de Rabat’’, guidera les partenaires européens et africains sur la voie de la ‘’reconnaissance mutuelle et de la responsabilité partagée’’, a affirmé, mardi, le vice-président de la Commission européenne (CE), Margaritis Schinas.



‘’Nos relations se construisent sur la base d’une reconnaissance mutuelle et une responsabilité partagée. Aujourd’hui plus que jamais, je suis confiant que le Royaume du Maroc nous guidera dans cette voie’’, a souligné M. Schinas dans un message vidéo adressé aux participants à la 6ème Conférence ministérielle du Dialogue euro-africain sur la migration et le développement, ''Processus de Rabat’’, tenu mardi et mercredi à Cadix.



Dans ce sens, le vice-président de la CE a souhaité ‘’plein succès’’ au Maroc, qui prendra la relève de l’Espagne à la fin de la Conférence ministérielle de Cadix.



‘’Le Processus de Rabat est la base de nos actions et de nos initiatives pour avancer vers une collaboration plus efficace et plus réaliste entre l’Europe et l’Afrique’’, a-t-il ajouté, assurant que la CE est ‘’pleinement engagée dans ce processus’’.



‘’Lors du dernier sommet UE-UA, l'un des quatre engagements que nous avons abordés était de renforcer notre coopération en matière de migration et de mobilité. Les dialogues régionaux entre les deux continents sont des outils essentiels pour continuer à avancer ensemble dans cette voie’’, a précisé M. Schinas, plaidant pour une migration ‘’sûre et régulière’’.



‘’Nous devons gérer la migration et nous ne pouvons le faire qu’ensemble’’, a-t-il insisté, notant que ‘’la prolifération des réseaux criminels, la vulnérabilité des migrants dans une situation irrégulière et la traite des êtres humains nous inquiètent à la fois en Europe et en Afrique’’.



La 6ème Conférence ministérielle du Dialogue euro-africain sur la migration et le développement, ''Processus de Rabat’’, a pour objectif d'examiner et d'adopter la Déclaration politique et le Plan d'action de Cadiz.



Ce programme de coopération pluriannuel fixe des objectifs stratégiques qui guideront les activités du Processus de Rabat et de ses partenaires pour la période 2023-2027.



Le Processus de Rabat a été fondé en 2006 en tant que plate-forme de dialogue pour les autorités nationales des pays d'origine, de transit et de destination le long des routes migratoires d'Afrique de l'ouest et centrale. L'initiative reposait sur la reconnaissance du fait que la réponse à apporter aux flux migratoires exigeait une réponse coordonnée de la part de tous les pays concernés.